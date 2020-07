El Fuenlabrada viajó con una prueba PCR pendiente y todos los contagiados tendrán que quedarse en A Coruña

0

La Voz de Galicia Xurxo Melchor

Santiago de Compostela 22/07/2020 14:01 h

El protocolo de la Liga falló y, además, «tiene lagunas». Ese es el diagnóstico que ha hecho el conselleiro de Sanidade, Jesús Vázquez Almuiña, hace sobre el caso de la expedición del equipo de fútbol del Fuenlabrada que se desplazó a A Coruña para jugar el último partido de liga con el Deportivo y que tuvo que suspenderse porque varios de sus jugadores dieron positivo en coronavirus.

Uno de los aspectos en los que no se cumplió el protocolo es que el Fuenlabrada viajó a A Coruña con los resultados de las pruebas PCR pendientes, lo que supuso que no se pudo identificar a todos los contagiados hasta poco antes de que se iniciara el partido, lo que obligó a suspenderlo.

En total, hay seis positivos en aislamiento en un hotel de A Coruña y así seguirán todos ellos hasta que se cumpla la cuarentena. Todos son leves o asintomáticos, pero no podrán regresar a Madrid hasta que su prueba sea negativa. Caso diferente, explicó Vázquez Almuiña, es el de los contactados que, de momento, han dado negativo en los test. En estos casos, si cuentan con una prueba PCR que demuestre que no están infectados y si se cumplen todas las medidas estrictas en el viaje, podrían regresar.

En total, se han hecho 46 pruebas PCR entre jugadores y cuerpo técnico del Fuenlabrada, de los que seis han dado positivo. Además, hay otras cuatro personas en vigilancia y actualmente aisladas. Se trata de tres conductores de autobús y de un aficionado. Todos están confinados en el área de A Coruña y están pendientes de la prueba PCR. La Xunta está «en permanente contacto» con el Ministerio de Sanidad y con la comunidad de Madrid, que es la que se está encargando de rastrear los contactos de los afectados en la capital de España.

Sanidade ha abierto una investigación para determinar con exactitud qué falló y por qué no se cumplió el protocolo. «Ha quedado demostrado que tiene lagunas y que hay condiciones que no se han cumplido», señaló el conselleiro, que puso como ejemplo el que el laboratorio madrileño que hizo los test no comunicó los positivos antes del viaje y en el mismo momento en el que tuvo conocimiento de ellos, algo que en Galicia se está cumpliendo de forma estricta.

Una de las cuestiones que hay que determinar es quién sufraga los gastos que el confinamiento de los positivos del Fuenlabrada ocasionará, ya que todos ellos están en habitaciones de hotel. Vázquez Almuiña tiene claro que deberá ser el propio club de fútbol el que abone esa factura, que en modo alguno puede repercutirse ni al servicio de salud gallego ni al madrileño.