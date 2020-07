Un 44 % de los españoles aumentaron de peso hasta tres kilos durante el confinamiento

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia Adrián Vázquez M.O.

22/07/2020 17:36 h

Un estudio realizado por la Sociedad Española de Obesidad (SEEDO) confirma que casi la mitad de la población ha incrementado su peso durante el confinamiento. De todos ellos, el 73 % ha engordado de uno a tres kilos. Además, se recoge que la mitad de las personas consideran que el sedentarismo y la mala alimentación son las razones fundamentales de este aumento. «La mayor sensación de hambre durante el confinamiento se produjo, en muchos casos, por un incremento de la ansiedad y del aburrimiento», explica el doctor Francisco Tinahones, presidente de SEEDO. Aquellos que ya padecían sobrepeso o obesidad antes de la pandemia son los más perjudicados. «Es altamente probable que el confinamiento haya empeorado los malos hábitos alimenticios que suelen tener estas personas», afirma el doctor Tinahones.

La obesidad entiende de clases

El 77 % de las personas sin ingresos reconoce haber subido de peso, frentea un 43 % de aquellos con rentas superiores a dos mil euros. «Comer mal es mucho más barato que llevar una alimentación variada y saludable. No todo el mundo puede permitirse esto último», señala, nuevamente, el doctor Francisco Tinahones. El nivel de estudios también adquiere relevancia en las cifras del sobrepeso. Durante el confinamiento, solo el 34 % de personas con estudios primarios han seguido hábitos saludables, frente a un 74 % de los encuestados con nivel de estudios superiores. «La educación no enseña que la obesidad es un problema sanitario que se debe tratar, no hay concienciación ni prevención», explica el presidente de la SEEDO.

Esta prevención se hace especialmente relevante en estos momentos. «La obesidad es el principal factor de mal pronóstico en la infección por coronavirus», afirma la Dra. Monereo, jefa de Servicio de Endocrinología y Nutrición del Hospital Gregorio Marañón de Madrid.

Actualmente un 60 % de la población tiene sobrepeso, y un 21 % sufre obesidad. El estudio establece que solo la mitad de los ciudadanos conoce que la obesidad es un factor de riesgo con respecto al virus. Cifras que aumentan hasta el 70 % en aquellos que han subido más de tres kilos durante el confinamiento.