Muere el marido de Paz Padilla víctima de un cáncer

La Voz de Galicia Martín Bastos

19/07/2020 13:18 h

Paz Padilla afronta uno de los momentos más dramáticos de su vida. Apenas cinco meses después de la muerte de su madre, Lola a los 91 años de edad, la presentadora, humorista y actriz acaba de perder a su marido, Antonio Juan Vidal, víctima de un cáncer. Al parecer la enfermedad le fue diagnosticada hace apenas un año, cuando acudió de urgencia al hospital y permaneció ingresado varios días.

Padilla ha llevado con máxima discreción la enfermedad de su marido. El año pasado suspendió la función teatral Desatadas en la que iba a participar. Pese a que en primer momento se dijo que la actriz y humorista había sufrido un cólico nefrítico, después trascendió que quien estaba delicado de salud era su marido.

La actriz no acudió durante el confinamiento a su puesto de trabajo en Sálvame, probablemente, aunque no trascendió, para proteger al máximo la saludo de su familia. «Pido, por favor, a todos que sigamos siendo prudentes, que estas ocho semanas sirvan para algo. Que no salgamos a la calle como si hubiéramos superado la pandemia, porque no es así. Solo tenemos un 5 % de inmunidad y necesitamos un 70 %. Prudencia», aseguró al regresar al plató.

Antonio Juan Vidal, abogado de profesión y funcionario de la Junta de Andalucía, se casó con Paz Padilla en octubre del 2016. Con él rehízo su vida después de separarse de su primer marido y padre de su hija.

La boda se celebró en la playa, en Zahara de los Atunes (Cádiz). La pareja quiso que el enlace se celebrase de una manera íntima, pero Paz Padilla estuvo acompañada por algunos compañeros de profesión, como los actores Eva Isanta y David Palmero o David Valdeperas, director de Sálvame.

La humorista, actriz y presentadora colgaba numerosas imágenes en las redes sociales de su boda, donde se podía ver su vestido blanco, con encaje y cola y algunos de los momentos más románticos de la ceremonia. «Nos hemos casado», escribía en la primera de ellas.

El destino volvió a unir a la pareja, que se conocía desde su juventud, pero apenas ha permitido cuatro años de feliz matrimonio.

Hoy, al conocerse la muerte de marido, parece que cobran especial sentido las palabras que Paz Padilla hizo en Sálvame tras la muerte de Álex Lequio y por las que fue fuertemente criticada incluso por sus propios compañeros de cadena. «Llevaban dos años preparándose para la muerte» o «me imagino que nunca estás preparado, pero hay que aceptarlo, la muerte forma parte de la vida. Es algo que todos vamos a recorrer, ese camino. Yo acabo de pasar por algo parecido», fueron algunas de las frases que más indignaron a los que veían el programa, al comparar en este último la muerte de su madre a los 91 años con la de un joven de 27.

Estos comentarios enseguida tuvieron respuesta en las redes sociales. «Ninguna madre está preparada para la muerte de un hijo, con 27 años y por culpa de una enfermedad que le ha ido quitando lentamente la vida.Para decir esas gilipolleces te hubieras quedado en tu casa», decía una usuaria de Twitter.

Pero las críticas no se quedaron ahí. Sus palabras también tuvieron respuesta al día siguiente, el viernes, en El programa de Ana Rosa, de la misma cadena, y en el que colabora desde hace más de diez años Alessandro Lequio. Tras ver las imágenes de los padres de Álex Lequio dejando el apartamento cercano al hospital de Barcelona donde han pasado los últimos meses rumbo a Madrid, Joaquín Prat respondía, sin dar nombres, a los controvertidos comentarios de Paz Padilla. «Poco más se puede añadir. Hay veces que, para decir una tontería, es mejor no decir nada. Ana, todo tuyo», decía.

Ana Rosa Quintana tampoco nombró directamente a su compañera de cadena, pero en sus palabras también se refirió a sus comentarios. «Las imágenes me parecen desgarradoras porque el dolor que están sufriendo estos padres es absolutamente insufrible como puede entender cualquier persona, porque realmente uno está preparado y duele mucho perder a tus mayores, pero nunca estás preparado para perder a un hijo», terminó.

El caso es que Paz Padilla, lejos de reconocer su error, siguió haciendo referencia a sus palabras en las redes sociales y respondió a ellas ratificando lo que había dicho. «Por las críticas que he recibido sobre todo de la prensa, planteé la pregunta esta mañana. ¿Estaba equivocada? y esta es la respuestas de casi 99.000 personas, leerla y sacar vuestras conclusiones. No hablo de sentimientos, porque eso es evidente súper doloroso y antinatural», publicó.

Su anterior publicación es un mensaje de pesar por la muerte de Álex Lequio. «@alessandrolequiojr un chico sencillo, amable, inteligente emprendedor, cariñoso, luchador,que descubrí detrás de una imagen de hijo de, que huía de esas etiquetas y de la vida fácil. Creó su propia empresa y todos sus trabajadores lo adoraban .Un buen hijo que amaba con locura a su madre y mi mensaje de apoyo es para @ana_obregon_oficial,mucha fuerza!!!! Para poder llevar el día día de la vida sin él. El amor de tu hijo no muere será eterno, siempre estaréis unidos. Lo siento en el alma», escribía.