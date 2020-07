El brote de Vilalba deja dos nuevos contagios en Xermade

0

La Voz de Galicia María Guntín

Lugo / La Voz 18/07/2020 20:24 h

Dos personas de Cabreiros, una parroquia del concello lucense de Xermade, han dado positivo en coronavirus. Ambas forman parte del entorno familiar de la primera mujer infectada en Vilalba, una trabajadora de Lactalis que se encontró mal días después de acudir a una comida que, precisamente, se realizó en Cabreiros, según han confirmado fuentes internas del Sergas. Estas dos personas están aisladas, presentan una sintomatología leve y permanecen en seguimiento domiciliario.

El brote de Vilalba tiene su origen en el de A Mariña, explican las mismas fuentes, puesto que una de las personas infectadas estuvo en días pasados en la comarca costera.

La alcaldesa de Vilalba, que también es médica, pide «sentidiño» a los vecinos ya que, asegura, solo con responsabilidad se podrá controlar este brote. «O foco está localizado, pero a xente ten que actuar ben para que non se produzan máis contaxios. Non serve de nada que a policía controle se, cando se dan a volta os axentes, as persoas actúan dun xeito irresponsable», comenta la regidora, que también pide a los más jóvenes «cabeciña» para que no pongan en peligro «aos pais e avós, que son os máis vulnerables».

Un trabajador que viajó de Lleida a Trives da positivo en covid-19

Los alcaldes de la comarca piden medidas urgentes y 16 personas están en cuarentena

Un hombre permanece ingresado desde el jueves en el Complexo Hospitalario Universitario de Ourense tras dar positivo en coronavirus. Se trata de una trabajador de la línea de alta tensión que viajó a inicios de esta semana desde Lleida a Trives y que, según los vecinos, llegó con síntomas. Este positivo ha obligado a poner en cuarentena a otros 16 trabajadores que durante estos días tuvieron contacto directo con el infectado. Desde el Sergas señalan que la situación está controlada y que se puso en marcha un protocolo para alertar cuanto antes a aquellos con los que se relacionó el contagiado.

Sin embargo, los alcaldes de Manzaneda, San Xoán de Río y Trives, emitieron un comunicado conjunto de urgencia la pasada noche, señalando que no fueron advertidos de la situación y que se enteraron por los vecinos. Además, señalan que tuvieron que ser ellos mismos los que se pusieron en contacto con los establecimientos donde creen que pudieron estar durante estos días los trabajadores, para que tomen las medidas que consideren necesarias. Ante esta situación, exigen a la Xunta que de manera urgente traslade un equipo móvil a la comarca para la realización de PCR a todos los contactos de la persona contagiada.

Los regidores piden que se exija responsabilidades a la empresa que envió al trabajador desde una zona de alto riesgo con síntomas compatibles con el covid-19 y que, dado que esta persona realizó el desplazamiento en tren, se proceda de inmediato a la identificación y puesta en confinamiento de los pasajeros del vagón compartido que hacía el trayecto entre Barcelona y Galicia. «Apelamos á responsabilidade pero tamén á tranquilidade da nosa poboación. O noso obxectivo é evitar que un positivo se convirta nun brote, polo que consideramos oportuno a adopción de medidas preventivas de urxencia pola autoridade competente, isto é a Xunta de Galicia», afirman. El positivo de Lleida se suma a los cuatro casos activos detectados en la provincia por el brote de Beariz.

Los contagiados en la cena de Madrid son de Santiago, Cangas y Vilagarcía

La comunidad capitalina ha reportado cinco contagios y 61 contactos

Ángel Paniagua

El miércoles, la Comunidad de Madrid dio a conocer que se había producido un brote de cinco personas en una cena de amigos. Según la información oficial, ocho jóvenes habían compartido una velada y se habían registrado dos casos en Madrid y tres en Galicia. El brote lo declaró la comunidad capitalina porque los primeros casos se originaron allí y es el lugar donde se produjo el contagio.

Los jóvenes gallegos que dieron positivo en la prueba del coronavirus son de Santiago, Vilagarcía y Cangas do Morrazo, según confirman fuentes sanitarias. Permanecen aislados en sus domicilios y cursan la enfermedad leve. En un primer momento se identificaron hasta 61 contactos de los contagiados para hacerles el seguimiento por si acababan desarrollando síntomas. Hay contactos de los casos en Galicia, Castilla y León, País Vasco, Cataluña y Andalucía.

Las primeras pruebas a los sanitarios de Baltar descartan posibles contagios

Las PCR se efectuaron el viernes a los compañeros del único médico afectado por covid

Xacobe Lamas

Ya se han hecho públicos los resultados de las primeras pruebas efectuadas a los trabajadores del Centro de Saúde de Baltar que compartían el turno de mañana con el médico infectado. Ninguno de ellos ha dado positivo.

Tras la detección de la enfermedad del citado facultativo, los servicios de Medicina Preventiva y de Microbioloxía del área sanitaria pontevedresa se pusieron en marcha para detectar a todos los posibles contactos que había mantenido el hombre y seguir con ellos el protocolo pertinente.

Algunos de sus compañeros de trabajo, en concreto, los que compartieron con él el turno de mañana, eran muy susceptibles de haber contraído la enfermedad, por lo que fueron los primeros en ser sometidos a los PCR. Representantes del área sanitaria confirmaron ayer que todos ellos habían dado resultado negativo.

Además, la Central de Seguimento de Contactos está, desde hace días, comunicándose con todos los pacientes del médico de familia a los que atendió de manera presencial recientemente. Ninguno de ellos presenta síntomas y todos parecen encontrarse sanos.

El viernes, un grupo de ocho personas cercanas al único infectado ya fueron identificadas como contactos «estrechos o puntuales» por el Sergas. Cuatro de ellos, los calificados como «estrechos», fueron puestos en cuarentena, mientras que los otros cuatro están bajo seguimiento. Todos ellos se encuentran «ben e están asintomáticos».

Preocupación entre los vecinos

Desde que se conoció el positivo, en el ambulatorio comenzaron a tomar la temperatura de todas las personas que entran y salen del edificio. También las labores de limpieza y desinfección del centro se intensificaron de manera inmediata.

En Portonovo existe una pequeña alarma entre los pacientes que siguen acudiendo al centro médico de Baltar. La mayoría entienden que se están llevando a cabo todas las medidas sanitarias e higiénicas pertinentes, pero eso no exime de un cierto desasosiego.

La situación es más delicada si cabe debido al hecho de que en estas fechas, el centro médico de Baltar está recibiendo más usuarios de los habituales. Los pacientes de Pediatría de los municipios vecinos de Meis y Meaño han sido trasladados allí durante algunas semanas de verano, ante la falta de personal que pueda sustituir a los sanitarios que están ahora de vacaciones en sus centros de origen. Ello, sumado a que en el propio ambulatorio de Baltar hay personal también de vacaciones, explican un cuadro complicado, si bien es cierto que, de momento, no ha habido ningún incidente.

Las autoridades sanitarias mandan, eso sí, un mensaje de calma, apuntando que el Servizo de Medicina Preventiva del CHUP ha concluido que el riesgo de contagio entre los pacientes de Baltar es reducido.