La reina Letizia recupera en Bilbao su vestido «viral» de Zara

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia C. Aldegunde

Redacción / La Voz 17/07/2020 15:24 h

Letizia Ortiz ha recuperado una prenda low-cost de su armario para seguir su periplo por España tras la crisis del coronavirus junto al rey Felipe VI. Tras el homenaje de Estado celebrado ayer en Madrid, hoy han viajado al País Vasco, recalando primero en Bilbao. Allí han visitando el museo Guggenheim y han mantenido una reunión con empresarios. Para esta ocasión la reina ha optado por lucir un vestido de flores rosa en fondo verde que causó furor en el año 2017.

Se trata un vestido de Zara de corte midi «con cuello redondo y manga larga, con goma en la cintura y en los puños», según rezaba la página del buque insignia del imperio Inditex. Su precio inicial eran 49,95 euros y estaba disponible en las tallas de la XS a la XLL.

La reina ya lo usó al menos en otra ocasión en el 2017. Fue recibir en el Palacio de la Zarzuela a representantes de la Alianza Iberoamericana de Enfermedades Raras o Poco Frecuentes (ALIBER) y de la Confederación Nacional de Federaciones y Asociaciones de Familias y Mujeres del Medio Rural (AFAMMER).

En este caso, la reina lo ha combinado con alpargatas y una coleta, para combatir el calor del mes de julio.

El guiño de Carlota Corredera a la reina Letizia Ortiz

Carlota Corredera lanzó un particular guiño a la reina Letizia Ortiz en octubre del 2017. La presentadora viguesa volvía a ponerse el vestido verde con flores que ya lució en una tarde de agosto después de que la semana pasada ese fuese el look que eligió Letizia Ortiz para una recepción en la Zarzuela. «Hoy repito ropa porque para mí es un honor», comenzaba Sálvame Carlota Corredera. «En agosto me puse este vestido y el martes pasado se lo puso doña Letizia. He intentado homenajearla, los zapatos son del mismo tono a mí con el cinturón me queda mejor», proseguía. Y zanjaba el tema explicando que ante las encuestas de a quién de las dos les quedaba mejor «por supuesto a doña Letizia».

No es la primera vez que alguien del universo Sálvame luce un vestido igual que el de la reina Letizia Ortiz. Ya lo hizo Belén Esteban, que en el año 2010 lució un vestido de Mango que ya se había puesto Letizia Ortiz.