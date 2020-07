Fernando Simón alerta: «Hay transmisión comunitaria»

0

16/07/2020 18:25 h

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, ha asegurado este jueves que los brotes por coronavirus que se están registrando en los últimos días están siendo «controlados», pero ha alertado de la detección de «cierta transmisión comunitaria». Así lo ha puesto de manifiesto en declaraciones a TVE tras asistir al homenaje de Estado por las víctimas que se ha cobrado el covid-19, un acto «muy emotivo», ha dicho, y «un muy buen momento» para reflexionar sobre todo lo que ha pasado, para pensar en los que se han ido, para reconocer todo el esfuerzo que se ha hecho y para subrayar el «mucho trabajo» que aún queda por hacer.

Ante los diversos rebrotes que se están registrando en los últimos días, Simón ha comenzado dejando claro que se ha podido identificar a la población de riesgo y, por ende, limitar la transmisión fuera de esos grupos. Ahora bien, también ha advertido de que en esos brotes se está empezando a detectar «una transmisión comunitaria», en la que, ha apuntado, resulta «más difícil» identificar quién está en riesgo. De ahí que se tengan que adoptar medidas «un poco más groseras» porque afectan a más grupos de población. «Y esa es la parte que tenemos que controlar», ha apostillado.

Simón ha remarcado que se está haciendo un esfuerzo de diagnóstico «muy superior» al que se hacía antes y que el incremento de los casos que se están identificando no implica un incremento de la transmisión, sino que se está detectando mucho más. En todo caso, no ha querido concluir sin alertar contra un virus que «sigue ahí» y contra el que tanto las instituciones públicas como la población deben «mantener la tensión». «Esto no ha terminado», ha insistido. «Nos queda trabajo por hacer, y lo tenemos que hacer entre todos».