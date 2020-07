Cinco cosas que puedes hacer para aminorar los efectos físicos y psicológicos del confinamiento

0

La Voz de Galicia Carolina Jerez Herrera, L.L.

Redacción / La Voz 20/07/2020 12:50 h

La pandemia del coronavirus llegó hace más de cuatro meses para cambiar todos nuestros planes y la vida «normal» que teníamos. Probablemente nunca pensamos que un virus obligaría al mundo entero a estar encerrado tanto tiempo, a trabajar y estudiar desde casa, a no poder ver a nuestros amigos y familiares, e incluso, sufrir la pérdida de alguno de ellos a causa de una enfermedad que se contagia muy fácilmente.

Todos estos cambios nos han afectado tanto en el plano físico como psicológico y, una vez pasada la etapa de confinamiento, nos está afectando en cómo volvemos poco a poco a la rutina y también en cómo percibimos las cosas.

Frente a esto, Álvaro Mena, médico especialista en enfermedades infecciosas, afirma que «en general, estar cansado es normal. Cualquier cambio de ritmo supone que se manifieste con cansancio. Las variaciones en el ritmo del sueño, la primavera atípica que tuvimos, hace que las personas estén más cansadas de lo normal, y esa situación también puede generar estrés».

Pero no todas las personas se han visto afectadas de la misma manera. Algunos han salido más perjudicados que otros. El psiquiatra Juan Carlos Díaz del Valle se refiere a esto explicando que «influye de forma significativa en todas las personas, en unas más que en otras dependiendo de la vulnerabilidad de cada uno. No todos somos iguales y hay procesos adaptativos. Hay personas que lo llevan mejor y otros que lo llevan peor. Es cierto que las personas que tenían trastornos mentales previos de alguna forma sí que les afecta un poco más, se sienten peor que personas que no los tenían».

A pesar de las dificultades que se han desencadenado en todos estos meses, el psiquiatra defiende la idea de que los humanos «tenemos una gran capacidad para adaptarnos a situaciones cambiantes, y eso nos lo ha dado la evolución».

Pero entonces, ¿qué podemos hacer para aminorar los efectos negativos del confinamiento y volver a nuestra vida normal?

Los especialistas nos dan estos cinco consejos:

No encerrarse en el domicilio, normalizar la vida, respetando las normas sanitarias. Díaz del Valle afirma que «todo lo que sean conductas de evitación, no son buenas». Recuperar rutinas. Tanto rutinas de vida como de ocio, de tiempo libre, poco a poco. Comer bien. Probablemente durante el tiempo confinados hemos cambiamos ciertas rutinas alimenticias, y frente a esto el especialista en enfermedades infecciosas, afirma que «las cosas que ingerimos influyen en nuestro peso, y eso tiene directa relación con el cansancio, entonces la comida también tiene que ver». Si no hemos regresado al trabajo. Debemos volver cuando las condiciones físicas y psicológicas lo permitan. Intentar recuperar, en lo posible, la vida que tenían antes de la pandemia, volviendo a la «normalidad», pero sin hacerlo de una forma muy brusca. «Que sea paulatino, sin prisa y sin pausa», aclara el psiquiatra.

Los especialistas coinciden en que el tiempo que lleva acostumbrarse a un cambio como este, pasando de un encierro total a la nueva normalidad que estamos viviendo, puede llevar desde 15 días hasta dos meses de adaptación, lo cual dependerá de cada persona. Pero lo cierto es que «es necesario exigirse cada día un poco más, ir adaptándose, salir de la zona de confort. Al sentirse cansado uno se encierra y se genera como un círculo vicioso. Hay que salir y romper con eso» afirma Mena.