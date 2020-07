Notificados 100 casos más en España en 24 horas

El balance del martes apunta a que en la reunión del miércoles se podría decidir un alivio del confinamiento en seis de los siete municipios aislados

Después de dos días con un descenso diario de un caso activo, el brote de A Mariña ha experimentado una reducción relevante al pasar de los 184 casos activos del lunes a los 163 de este martes. En total, 21 casos menos en un día que apuntan a un probable alivio del confinamiento en al menos seis de los siete municipios aislados para contenerlo.

El parte diario de la Consellería de Sanidade subraya que «todas as probas realizadas ata esta mañá resultaron negativas, o que implica que o brote non sumou ningún caso positivo na última xornada». Desde que se detectó el pasado 23 de junio, «son máis de cincuenta as persoas afectadas e vencelladas ao brote que xa están curadas e foron dadas de alta», añaden las autoridades sanitarias.

Seguir leyendo