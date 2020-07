Simón advierte de un descenso en la edad de los nuevos casos de coronavirus

0

13/07/2020 20:00 h

El Ministerio de Sanidad notifica 164 nuevos positivos en las últimas 24 horas y tres fallecimientos durante el fin de semana, siete con fecha de defunción en los últimos siete días. Con esta actualización se elevan a 255.953 las personas que se han infectado por el SARS-CoV-2, 683 en los últimos siete días, mientras que 28.406 personas han perdido la vida por la enfermedad.

El doctor Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), ha asegurado que aunque las cifras están aumentando, «no estamos en la misma situación» del inicio de la crisis sanitaria. Simón ha recordado que en torno al 70% de los casos detectados en la actualidad son asintomáticos, lo que refleja que son más leves. En total hay 120 brotes activos, con al menos 2.139 afectados.

De los casos diagnosticados en la actualidad, Fernando Simón ha explicado que «prácticamente todos los incrementos» de casos se producen en grupos de edad inferiores a 50 años. «Si bien los datos no son buenos, porque sigue habiendo transmisión comunitaria, sí quieren decir que detectamos muchísimo más que hace unos meses», cuando los casos que se detectaban eran de gravedad.

«Si no seguimos protegiendo correctamente a los grupos vulnerables, podemos tener brotes de un mayor impacto sobre la población y el sistema sanitario», ha alertado el director de CCAES.

El director de CCAES ha reconocido que las Comunidades Autónomas pueden tener recursos para controlar los brotes, pero, en algunos casos, "a costa de agotarlos", por lo que van a tener que garantizarse en las próximas semanas.

Simón ha explicado que el descenso de edad tiene que ver con varios factores: por un lado, la mayor detección precoz; por otro, la presencia de contagios entre grupos de trabajadores, como los temporeros, cuya actividad no se ha detenido y que, además, viven en condiciones muy particulares. Además, el director de CCAES ha alertado sobre la excesiva relajación de los jóvenes en cuanto a las medidas de seguridad en situaciones de ocio: «La nueva normalidad no es volver a la normalidad. Las medidas las conocemos todos, no es cuestión de conocimiento, es cuestión de concienciación».

Preguntado por la confusión sobre el confinamiento de Lleida, Simón ha asegurado que la población está informada y que «cada uno debe ser capaz de valorar el nivel de exposición, la vulnerabilidad personal, la posibilidad de implementar otras medidas de control y, sobre todo, valorar si merece la pena salir de casa o no».

Con relación a las medidas aplicables para controlar los brotes, sin necesidad de recurrir al estado de alarma, Simón asegura que las restricciones establecidas en Aragón, equivalentes a algunas de la Fase 2 de la desescalada, son un ejemplo de las herramientas disponibles para los Gobiernos autonómicos.

Simón recuerda que el incremento de casos detectados no es comparable a un aumento de incidencia de la pandemia como el que ocurrió al inicio de la crisis. La mayor detección debe llevar, ha expresado el director de CCAES, a que los brotes se identifiquen cuando afecten a tan solo una o dos personas.

Por su parte, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha recordado que, en esta fase, la responsabilidad de controlar los brotes corresponde a las Comunidades Autónomas y ha considerado que tienen competencias y herramientas suficientes para tomar medidas adecuadas. Además, Illa ha recomendado a la población de Lleida y El Segrià, así como al conjunto de la ciudadanía, que se respeten las recomendaciones sanitarias. «Hemos visto imágenes que no gustan nada».

Illa ha detallado, además, que Sanidad se ha asegurado la compra de 5,2 millones de dosis de vacunas contra la gripe.

Preguntado por la negativa judicial a la medida de confinamiento propuesta por la Generalitat, Illa ha asegurado que el Govern está trabajando en alternativas y que existen herramientas adecuadas a disposición de los Gobiernos autonómicos.