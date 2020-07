La policía desaloja seis locales en Baiona y multa a 23 jóvenes que no llevaban mascarilla

0

La Voz de Galicia

11/07/2020

La temporada alta ya se vive en Baiona y con ella las dificultades para asegurar las condiciones sanitarias por la falta de compromiso de cientos de jóvenes. Las fuerzas del orden tuvieron una noche intensa la pasada madrugada. Bares atestados en los que no se cumplían las medidas de seguridad y gente sin mascarilla formaron parte durante toda la noche del paisaje en el casco urbano.

Los agentes se vieron obligados a desalojar y sancionar un total de seis negocios después de comprobar que tenían un exceso de aforo y, por tanto, quienes disfrutaban allí de la noche no guardaban la distancia de seguridad obligatoria. En un operativo conjunto entre la Policía Local y la Policía Autonómica se impusieron además un total de 27 multas a personas que no llevaban puesta las mascarillas para prevenir contagios. Los agentes tuvieron que enfrentarse además a un individuo al que llamaron la atención por no usar la mascarilla y mostró una actitud violenta. Finalmente fue sancionado y denunciado por desobediencia.

A Palma

Otro de los puntos preocupantes que tuvieron que controlar fue el acceso al parque de A Palma, a la playa Concheira y las murallas de la fortaleza. Es una área donde todos los veranos se organizan botellones durante los fines de semana.

La presencial policial impidió que volvieran a organizarse estos encuentros multitudinarios de jóvenes, que no están autorizados por el riesgo sanitario que suponen tales aglomeraciones en estos momentos.

El alcalde, el socialista Carlos Gómez, mostró ayer su preocupación por este fenómeno. Reconoce que es cierto que en ocasiones se culpa a los empresarios por no vigilar las medidas de seguridad dentro de sus locales, pero también apeló a la responsabilidad individual de las personas que acuden a divertirse por la noche al casco viejo de Baiona.

«Es un problema de todos. Mientras no obremos de acuerdo con las recomendaciones sanitarias, vamos a tener problemas continuos. No es por una orden del alcalde. Son unas normas que tenemos que cumplir todos».

La policía continuará realizando controles durante la madrugada para prevenir grandes aglomeraciones. La villa turística también ha suspendido este año todas sus fiestas populares, que atraían a miles de personas.