Habla Ana Soria, la novia de Enrique Ponce: «Está todo bien»

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia E. P.

12/07/2020 13:35 h

De momento, esta es la ruptura y el noviazgo del verano. Protagonizados ambos por tres nombres: Enrique Ponce, Paloma Cuevas y Ana Soria. Hasta ahora habían hablado los dos primeros, un matrimonio que se había convertido en una de las parejas más fotografiadas para la prensa del corazón tras casi 25 años juntos. El torero asegura que no engañó a su mujer porque inició su nueva relación cuando ya estaban separados. Cuevas se sinceró en la revista ¡Hola!, apuntando que la felicidad de sus hijas «está por encima de todo» y que, aunque está «serena y tranquila», reconoce que está viviendo un momento muy difícil. Ponce, por su parte, destacó en declaraciones a la revista Semana: «Ana y yo estamos enamorados y solo pedimos que nos dejen vivir». Ahora la que habla es Ana Soria, aunque de momento prefiere mantenerse en un papel discreto a pesar de que es una de las mujeres más buscadas por la prensa rosa desde que se anunció la ruptura de Ponce y Cuevas.

El portal Chance, de la agencia Europa Press, ha conseguido las primeras declaraciones de la almeriense sobre su relación. Soria salió a cenar con unas amigas por su Almería natal y se mostró muy sorprendida al ser abordada por los medios. Ante las preguntas sobre su pareja y su estado de ánimo, contestó: «No quiero hablar nada, ¿vale? Está todo bien, pero no voy a hablar. Está todo bien». La joven de 21 años estudia Derecho en Granada y ahora mismo se encuentra en el ojo del huracán del mundo del cuore. Su padre, Federico Soria, también fue abordado este sábado para que hablara sobre el romance entre su hija y Ponce, pero solamente pidió respeto para la pareja y para su familia. «Respetad la intimidad, no tengo nada que deciros», apuntó.

Este fin de semana Ana Soria también lanzó un mensaje desde su cuenta de Instagram, que acaba de reabrir: «Ninguno elegimos nacer y sin embargo, nacimos. Eso solo me hace pensar que la vida es un regalo. Un regalo temporal, porque cada minuto que pasamos en ella, nunca vuelve. Dedica tu tiempo a buscar tu propia felicidad y no trates de impedir que otros encuentren la suya. Rodéate de personas que te hagan a ti mejor persona, sólo por estar con ellos. Busca lo que te llena, y no lo que te vacía. Lo que suma y no resta. Y así, vivirás en paz».

Al parecer, el matador y la aspirante a modelo se conocieron a través de las redes sociales y gracias a la pasión de Soria y su entorno por el mundo del toreo en general y por Enrique Ponce en particular. Los colaboradores de los programas del corazón ya especulan sobre el precio de una exclusiva en el que posaran los dos juntos. Los expertos consultados por Vanitatis señalan que podrían llegar a pagarse 60.000 euros por las fotografías.