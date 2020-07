El yate de Amancio Ortega, en Aldán

Esta embarcación de 47 metros de eslora, diez de manga y casi tres metros de puntal es la última gran adquisición del fundador de Inditex

Un megayate llama la atención en el puerto deportivo Juan Carlos I, en Sanxenxo, desde principios de este mes. No tiene nombre, porque ese es un celoso secreto que solo le corresponderá escoger a su propietario, Amancio Ortega. Y es que esta embarcación de 47 metros de eslora, diez de manga y casi tres metros de puntal es la última gran adquisición del fundador de Inditex. Diseñado por la empresa holandesa Feadship, la misma que también hizo otros encargos para Steve Jobs o Bernard Arnault, este megayate impresiona por su tamaño, su estructura elegante y su presencia en el puerto sanxenxino. Dicen que zarpó del puerto de Aalsmen con el nombre de Femke para poder hacerse a la mar, como nombre transitorio mientras no se elige el definitivo. Yo no pude evitar cotillear en la ficha con la que se publicita en la web de Feadship. El juguetito consta de cinco estancias principales, alcanza una velocidad de catorce nudos y medio y tiene una tripulación de nueve personas. Toda una casa flotante dotada de las últimas comodidades y diseñada tanto para surcar las Rías Baixas como para navegar por el Atlántico. O por donde le dé la gana, vamos. El verano está a la vuelta de la esquina y me juego algo a que si este megayate permanece en la ría se convertirá en una atracción más para ir a Sanxenxo. Ya estoy pensando en acercarme un día de estos.

