Andalucía impondrá la mascarilla «en todo momento» desde la próxima semana

La Voz de Galicia

11/07/2020

El elevado número de rebrotes en Andalucía han llevado al Gobierno regional a imponer el uso obligatorio de la mascarilla a partir de la semana próxima. Aunque la medida aún deberá ser aprobada por el comité técnico-médico de seguimiento de la pandemia, el presidente autonómico Juanma Moreno defendió su obligatoriedad para prevenir que se extienda la enfermedad y se agrave el escenario actual. «Aunque afortunadamente no estamos en una situación límite como otros territorios», dijo, «esto puede cambiar en cualquier momento». La propuesta, reclamada por el principal partido de la oposición desde hacía días, ha sido debatida ya con el consejero de Salud y Familias, pero deberá ser el comité técnico-médico el que tenga la última palabra este lunes. Una vez superado este trámite, explicó Moreno, entraría en vigor al día siguiente o en un plazo de 48 horas.

El presidente autonómico concedió que «está habiendo rebrotes en Andalucía que son importantes», y por eso, dijo, hay que seguir insistiendo en la responsabilidad «individual y colectiva» para prevenir nuevos contagios. Así, abogó por «trabajar todos juntos hasta que no haya un tratamiento eficaz o una vacuna eficiente para combatir esta pandemia». En estos momentos, la comunidad registra el mayor número de focos de contagio, 19 en total, aunque dos de ellos ya están bajo control. En total, todos estos rebrotes llevan asociados 310 casos positivos.

Sin embargo, Moreno entiende que al ser la región «más poblada», es normal que haya más rebrotes que en el resto del territorio nacional, subrayando el papel de los servicios de salud para controlarlos y limitarlos. Según destacó, la tasa de incidencia en Andalucía en estos momentos es de 1,43 casos por cada 100.000 habitantes, lo que la sitúa «entre las cinco comunidades con menos casos de toda España». Y, además, se trata de casos asintomáticos o con una baja incidencia clínica u hospitalaria.

Así, el presidente andaluz consideró que la implantación de la mascarilla en todo momento «será positiva para evitar esos posibles rebrotes y contagios, por eso lo vamos a plantear». Moreno hizo referencia entonces al peso del sector turístico en la comunidad, apuntando a la necesidad de «ser precavidos y extremar las garantías» para evitar que la situación se desborde, como ya ha ocurrido en otras comunidades. Precisamente en otras comunidades con gran peso del sector turístico los empresarios han cuestionado esta medida y la vinculan a un descenso de reservas de visitantes.

En este sentido, el presidente andaluz reconoció la existencia de cierta «turismofobia» en algunos municipios, ya que «llegan turistas, necesarios, que no utilizan las mascarillas y esto causa cierto temor entre sus habitantes, lo cual no es bueno». Asimismo, apuntó a que entra dentro de lo «normal» que haya un progresivo relajamiento entre la población porque «llevamos cinco meses muy duros». «Pero hay que evitar que nos atropelle el virus y nos tenemos que adelantar», señaló. También se refirió a la posibilidad de tomar medidas preventivas de mayor calado, como el confinamiento obligatorio de algunos distritos sanitarios con mayor número de contagios. Y aunque «por el momento» no es necesario, apuntó, «no me temblará la mano si fuera necesario y si así lo exigieran los propios expertos».

En los últimos días han anunciado que obligarán a llevar mascarilla, independientemente de la distancia de seguridad, Cataluña, Baleares y Extremadura.