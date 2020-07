Estas son las nuevas normas para A Mariña recogidas por el DOG

0

La Voz de Galicia E. Álvarez

10/07/2020 20:55 h

Hace cinco días, el lunes de madrugada, los 14 concellos de A Mariña quedaron aislados -salvo casos de fuerza mayor- por el brote de coronavirus cuyo primer caso se detectó el 23 de junio. Cinco días después, la Consellería de Sanidade se reunió con el comité de expertos del covid-19 en Galicia para analizar la evolución de este foco, centrado en Burela y en seis concellos de alrededor. Teniendo en cuenta estos datos, la Xunta ha adoptado nuevas medidas que afectan a esta comarca y que se revisarán en un plazo no superior a cinco días.

Movilidad

Tres franjas. Burela quedará aislada. Es el concello que acumula más casos y queda prohibida la entrada y salida al concello salvo casos de fuerza mayor, como son los laborales, de asistencia sanitaria, de cuidado de mayores, menores o dependientes, de retorno al lugar de residencia habitual u otros motivos justificados. Es, el foco caliente, dicen los expertos. Otros seis concellos costeros -Viveiro, Xove, Cervo, Foz, Barreiros y Ribadeo-, con una incidencia acumulada bastante elevada, solo podrán desplazarse entre ellos, salvo en las excepciones mencionadas anteriormente. Hasta ahora los desplazamientos entre los municipios de toda la comarca no estaban prohibidos pero se recomendaba no salir del concello. Y finalmente O Vicedo y los municipios de A Mariña interior -es decir, Ourol, O Valadouro, Alfoz, Mondoñedo, Lourenzá y Trabada- ya no tendrán restricciones de movilidad, podrán desplazarse al resto de la provincia o a Asturias.

Excepciones

Tránsito o voto. Además de estas cuestiones de fuerza mayor -laborales, sanitarias u otras- sí podrá circularse dentro de estos concellos por autovía u otras vías de comunicación siempre que el origen y el destino estén fuera, es decir, solo circular. También se permite la entrada y salida para ejercer mañana el derecho al voto, tanto de una persona que esté en A Mariña y cuyo colegio electoral esté fuera, como al revés. El DOG especifica que las personas en cuarentena pero que no tienen una PCR positiva pueden ir a votar, saliendo el tiempo mínimo que necesiten para hacerlo, pero no «segmentos reducidos de poboación por motivos sanitarios», es decir, los contagiados no podrán hacerlo.

Aforos y horarios

Se mantienen como hasta ahora. Los cambios afectan a la movilidad de los vecinos de A Mariña, pero no al resto de restricciones. Es decir, que la limitación de aforos publicada en el DOG del pasado domingo, la prohibición de que se reúnan más de diez personas si no son convivientes, el cierre de los locales de ocio a las doce de la noche o la prohibición de consumir en la barra se mantienen en los catorce concellos de la comarca.

Acompañado por el gerente del Sergas y el director xeral de Saúde Pública, así como a través de videoconferencia por dos miembros del comité clínico, Almuiña dio por controlado el brote de A Mariña. Y aludió a dos motivos. El primero, por el número de hospitalizados. Había cinco en la mañana del viernes, pero tres recibieron el alta horas después, con lo que quedan dos. Y segundo, porque la mayoría de los positivos que se están detectando son de contactos que ya estaban aislados, por lo que es más complicado que se disemine el virus. «O brote está controlado por dous factores importantes, os novos positivos proceden de contactos que estaban illados, e o número de hospitalizados é moi pequeno».

Distribución

Tres zonas, con un cinturón de seguridad sobre Burela. Los dos expertos del comité clínico, Tato Vázquez Lima, jefe de urgencias del Salnés, y Sergio Vázquez Esteban, jefe de oncología del HULA, detallaron que el plan de rebrote recoge esta posibilidad para limitar las restricciones, estableciendo un cinturón de seguridad en torno al foco caliente, en este caso Burela, y levantando las prohibiciones de movilidad en la zona fría -O Vicedo y los concellos del interior-. También incidieron mucho en la responsabilidad y en la solidaridad de la población, extremando la higiene de manos, el uso de la mascarilla y manteniendo la distancia social.

Almuiña mostró su preocupación por otros casos importados, sobre todo los que llegan a través de vuelos del extranjero -por ejemplo la joven que llegó a Ourense desde México- por lo que ha pedido a Sanidad exterior que informe a la comunidad de las personas que entran en España a través de los aeropuertos y tienen previsto desplazarse a Galicia, con el finde hacerles una encuesta epidemiológica y asignarles un médico de familia, ya que ahora mismo es una información de la que la Consellería de Sanidade no dispone. El Sergas quiere firmar un convenio para poder intercambiar esta información, y también con las autoridades portuguesas, ya que hay muchos viajeros que llegan a Galicia desde Oporto o Lisboa.