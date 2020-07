La Xunta estudia levantar las restricciones en los concellos de A Mariña sin positivos

0

El brote de de A Mariña podría convertirse en las próximas horas en el brote de Burela. La Xunta esperará a conocer los test PCR que se están realizando este jueves en el área sanitaria para decidir en qué concellos se levantan las restricciones en vigor producto de los positivos de covid-19. Al presidente Alberto Núñez Feijoo le parece «razoable» que esta decisión se aplique desde este mismo sábado en los nueve ayuntamientos que, al menos hasta el miércoles por la tarde, no habían registrado casos, pero pidió prudencia hasta que se conozcan los resultados de todas las pruebas que se estaban realizando hoy jueves. El comité clínico, que se reunirá el vienres para valorar la situación, va a tomar como referencia los positivos de los últimos tres días, pero la conclusión provisional es que el Concello de Burela está acaparando tres de cada cuatro nuevos positivos, lo que prácticamente garantiza que será uno de territorios en los que se mantendrá la limitación de movilidad, sin decartar que esa medida alcance a «algún máis».

«Hai que aprender a convivir co covid, pero os rebrotes está presentes e non hai que baixar a garda». La frase, produnciada tras el Consello da Xunta por Feijoo, es en realidad una cita del presidente del Gobierno «que eu suscribo» y que le sirvió al dirigente gallego para comparar las cifras de Galicia, con 256 casos positivos (11 más en las últimas horas) con los 118 brotes que se han detectado en toda España, de los que 67 permanecen activos. Su conclusión es que, mientras no haya vacunas, hay que seguir tomando medidas, «sexa onde sexa, porque non sabemos se haberá brotes novos dentro de días ou semanas, pero a situación de Galicia é moi estable, e a inmensa maioría das comunidades autónomas a quererían para si».

Las conclusiones del comité clínico se trasladarán al Diario Oficial de Galicia del sábado, pero Feijoo accedió a adelantar la situación concello a concello con el condionante de no dar por hecho que serán territorios sin restricciones porque siguen a expensas de los últimos test. Así, en los últimos tres días no registraron positivos Foz, Barreiros, Cervo, Mondoñedo, Ourol, Trabada, O Valadouro y Vicedo. En Lourenzá hubo uno, y en Xove, otro. «O 80 % do brote concéntrase nun concello. Iso é unha boa nova para saúde púlbica, porque quere decir que estamos acertando na localización dos contactos estreitos, que é cando aparecen os positivos», comentó el titular autonómico, que agradeció a los vecinos de A Mariña la buena disposición para superar el trance y el hecho de haber dado más facilidades a los rastreadores para reconocer los contactos con personas positivas y proceder a las pruebas PCR y a asumir el aislamiento. «Se concretamos o brote podremos actuar con máis flexibilidade», aclaró.

Habrá votación porque hay «normalidade»

El presidente y candidato del PPdeG también abordó la situación sanitaria en clave electoral para asegurar que las elecciones «se van a desarrollar con tranquilidad. Las mismas autoridades sanitarias que han hecho frente a la pandemia son las que nos asesoran ahora para celebrarlas con normalidad. Y son las que nos dijeron que se hagan cuanto antes», dijo Feijoo, recordando que los meses de septiembre u octubre presentan más riesgos por el paso de turistas por la comunidad a lo largo del verano. «Hemos tomado todas las medidas necesarias.La Junta Electoral Central acaba de ratificar la plena confianza en nuestros criterios sanitairos y vamos a ir a las elecciones con la tranquiildad del deber cumplido y siguiendo las recomendaciones», comentó antes de reprochar a sus adversarios políticos que estén cuestionando la jornada de votación y que no discutan que los vecinos de A Mariña puedan ir a los bares y que los jóvenes estén realizando las pruebas de ABAU sin mayores incidencias. «Hagamos caso a las autoridades sanitarias y respetemos la salud de la gente, no metamos miedo por ir a votar», volvió a reclamar Feijoo ante la creciente presión de algunos alcaldes de A Mariña para suspender la votación del domingo.

El presidente de la Xunta recordó que «o lóxico» es que los positivos, más de un centenar, no vayan a votar este domingo, pero admitió que un «baleiro legal» en este sentido, aunque la autoridad sanitaria sostiene que lo normal es no hacerlo al tratrarse de una enfermedad infectocontagiosa. Aquellos que hayan dado negativo en el test pero que hayan estado aisladas en los últimos días sí podrán ir a votar con mascarilla y todas las precauciones generales. «Nós imos seguir facendo caso aos profesionais sanitarios. Creo máis neles que nos partidos políticos», zanjó Feijoo.

Un positivo en contacto con una residencia

Sobre la detección de un positivo de una persona que había estado en una residencia de mayores, Feijoo explicó tras tres test masivos los 25.000 usuarios de este servicio en Galicia han dado cero positivos. «La persona de Burela ha estado una hora y media en residencia. Obtuvimos resultado de PCR, se fue para su casa, se revisó a los compañeros de trabajo y también a algún residente en contacto, y ahora está aislada», aclaró.