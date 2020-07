O Grove reclama más fondos a la Xunta para afrontar los gastos derivados del covid-19

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia La Voz

O Grove 09/07/2020 16:48 h

El Concello de O Grove solicitó a la Xunta 233.310 euros al amparo de la linea de ayudas que estableció el Gobierno autonómico para que los concellos puedan asumir los gastos derivados de la crisis sanitaria en relación a los servicios de limpieza y conservación ambiental de las playas. El montante de estas ayudas es de un máximo del 80 % del total, pero en O Grove están muy lejos de cumplir este porcentaje. El gobierno local informa de que la Xunta acaba de comunicarle la concesión de una subvención de alrededor de 35.000 euros al amparo de este plan, lo cual obligará al Concello a recurrir a fondos propios para afrontar estos gastos.

«Unha vez máis, os fondos deberán saír dos orzamentos municipais. Isto supón un prexuizo para os veciños e as veciñas da localidade, que deben atender necesidades que non lles son precisas noutras localidades». El alcalde, José Antonio Cacabelos, habla de una medida electoralista. «Cal vai ser, entón, a finalidade dos fondos que o Goberno central lle transferiu á nosa comunidade autónoma, xa que, como o presidente da Xunta indicou, non van ser destinados á Educación, e semella que tampouco á aplicación de medidas fronte ao coronavirus?», se preguntan en O Grove.