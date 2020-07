Primeras fotos de Matilda, la hija de Marta Ortega y Carlos Torreta

View this post on Instagram

Paloma Cuevas se sincera en ¡HOLA! tras su separación de Enrique Ponce. En la revista de esta semana, fotografías exclusivas de Paloma en 'Cetrina', su finca de Jaén, donde se encuentra junto a sus hijas y sus padres. También en el número que ya tienes en el quiosco, en exclusiva, las primeras imágenes de Marta Ortega y Carlos Torretta con su hija, Matilda. 👫👶 #revistahola #hola #palomacuevas #enriqueponce #martaortega #carlostorretta #revista #revistas