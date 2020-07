Lérida registra un nuevo brote en una empresa frutícola

0

08/07/2020 17:31 h

Unas horas después de que se anunciase el uso obligatorio de mascarilla en Cataluña, la comarca de Segrià en LLeida ha detectado un nuevo caso en una empresa frutícola. Curiosamente, según informa Efe, estas empresas acumulan más de la mitad —once de quince— de los brotes activos en la zona. El delegado del Govern en Lleida, Ramón Farré, ha asegurado que no se plantean la posibilidad de cerrarlas para evitar que el virus se propague aun más.

Los miembros de la junta clínica del Hospital Universitario Arnau de Vilanova de Lleida han leído este miércoles un manifiesto en el que piden que se "establezcan directrices claras y urgentes, y que se intensifiquen las medidas hasta ahora instauradas" con el fin de contener este nuevo brote en la comarca.

Los otros brotes se sitúan en: dos residencias, el albergue Jericó y una comunidad de vecinos del centro histórico de Lérida. Fuera de esta comarca, y más allá del brote con nueve positivos de la Val d'Aran, que ya se da por controlado, también hay dos monitoras de colonias de verano contagiadas por coronavirus. El AMPA del colegio organizador y el ayuntamiento decidieron suspender las actividades hasta que pasen los 14 días de cuarentena recomendados por Salud. No obstante, estos dos últimos positivos no pueden considerarse brotes ya que no cumplen con la definición de tres contagios en un mismo lugar.