Sanidad registra 12 muertos en una semana por coronavirus, ninguno en Galicia

La Voz de Galicia r. romar

redacción 06/07/2020 19:10 h

El Ministerio de Sanidad ha notificado 1.242 nuevos casos de coronavirus durante el fin de semana, lo que supone la cifra más alta para el mismo período de tiempo desde hace al menos un menos. La mayoría de los positivos están ligados a los más de cincuenta focos identificados a lo largo de toda España, fundamentalmente el de Lérida y, en menor medida, el de A Mariña. Sin embargo, el departamento dirigido por Salvador Illa solo ha notificado 78 positivos el domingo, la mayoría en Cataluña (18), Madrid (16), Aragón (13), Castilla-La Mancha (8) y Galicia (5). La inmensa mayoría restante se detectaron entre el viernes y el sábado, aunque sobre estos dos días no se han concretado los datos.

«Este fin de semana es cuando más datos se notificaron desde hace un mes. No es lo que nos hubiera gustado, pero la buena noticia es que se han notificado alrededor de los brotes conocidos», explicó Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, quien ha descartado, al menos de momento, que el Gobierno pueda intervenir para decidir el bloqueo de movimientos entre comunidades. «Ahora mismo -dijo- yo no lo plantearía». Aseguró que la responsabilidad es de las comunidades, que «lo están haciendo bien». «Si los brotes se están controlando como ahora no creo que a corto plazo sea necesario tomar medidas supracomunitarias de ámbito estatal. Si no se consiguen controlar es cuando nos podríamos plantear acciones por encima del ámbito comunitario». Lo que sí dejó caer es la posibilidad de distintas comunidades se pongan de acuerdo para decidir acciones conjuntas, si la situación lo requiere.

Sobre el confinamiento de cinco días que la Xunta ha decretado para A Mariña, Simón reiteró que a quien le corresponde la responsabilidad es a la Xunta y eludió en entrar en valoraciones sobre si la parecía bien o mal, en especial porque lo habitual en este tipo de medidas es que la cuarentena dure unos 14 días. «Son ellos -dijo en alusión al Gobierno gallego- los que tienen que dar las razones de por qué han hecho un confinamiento de cinco días». Lo que sí advirtió es que «hay que seguir con mucho cuidado la evolución de este brote» e incidió en el hecho en que, según como avance la situación, será la Xunta la que pueda plantearse si amplía o no la duración del confinamiento. «Pero es algo que se tiene que hacer con mucho cuidado», indicó.

Fernando Simón también avanzó que en los últimos siete días se han notificado 53 casos importados, «aunque es posible que haya alguno más». En lo que sí incidió fue en la necesidad de la responsabilidad individual, ya que de ello depende en buena medida la intensidad de los brotes y una posible segunda ola en otoño. «La alternativa -dijo- es la responsabilidad individual, porque de otra forma tendrá que haber confinamientos y cierres cautelares, que no son de interés de nadie. La única forma de evitarlas es que la gente se responsabilice de los riesgos que hacen correr a los demás».

En cuanto a los muertos, los últimos datos del Ministerio de Sanidad solo han registrado tres durante el fin de semana y doce en los últimos siete días, ninguno en Galicia lo que eleva la cifra global a 28.388.

El Ministerio de Sanidad también dio a conocer ayer que durante la pandemia ha realizado más de 3,6 millones de pruebas PCR para un total de 5.734.599 test, incluidos los rápidos. En la última semana, Galicia fue la comunidad que más ha incrementado la realización de pruebas para identificar el ARN del virus, un 11 % más, mientras que el porcentaje de aumento a nivel nacional fue del 6 %.