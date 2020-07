Las personas confinadas por prevención podrán votar en A Mariña

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia MIGUEL SANDE

05/07/2020 22:33 h

Las personas que estén confinadas en cuarentena en A Mariña por prevención podrán ir a votar el próximo domingo, 12-J, extremando las precauciones y solo podrán salir por ese motivo. Ayer eran más de 600 las personas confinadas en la costa lucense, pero este número varía de un día a otro y previsiblemente disminuya en las próximas jornadas con las medidas de aislamiento impuestas por Sanidade. Quienes no podrán ejercer el voto serán los casos positivos ya confirmados; tampoco aquellas personas que presenten síntomas, aunque estén pendientes del diagnóstico, por lógica precaución.

También se podría entrar en A Mariña o salir de la comarca para ejercer el derecho al voto, aunque en principio el aislamiento de cinco días establecido por las autoridades concluirá el próximo viernes si se logra frenar el brote de covid-19, como se prevé.

El DOG recogía ayer en uno de los apartados este derecho fundamental del voto de las personas confinadas: «Tanto no distrito sanitario da Mariña como no resto do territorio da comunidade autónoma, as persoas que estean en illamento ou corentena por prevención, por manteren contacto con positivos, poderán exerceren o seu dereito fundamental de sufraxio, por considerarse, evidentemente, unha causa xustificada para a saída do domicilio, sen prexuízo de que deban cumprirse as medidas de seguridade establecidas e, en particular, o uso de máscara cirúrxica en todo momento, e a saída se limite ao tempo estritamente necesario para o exercicio deste dereito ao voto».

El Concello de Burela, donde se concentra la mitad de los contagios de A Mariña, medio centenar ayer, ya habilitó esta semana dos pabellones deportivos para que los vecinos puedan votar con menor riesgo, dada la situación en ese municipio. Iniciativas similares adoptaron otros concellos de A Mariña, como Foz o Viveiro, ampliando los colegios electorales.

Ayer el comité de campaña do PSdeG decidió suspender todos los mítines en la provincia de Lugo. El secretario de Organización, José Antonio Quiroga, expresó en un comunicado que esta decsisión se enmarca «na responsabilidade esixible nestes momentos».

«Saúde ou dereito ao voto»

Por otra parte el BNG pedía ayer precisamente que se suspendieran las elecciones en A Mariña ante estas circunstancias excepcionales «por seguridade para a poboación. Desde o BNG consideramos que a única prioridade ten que ser a saúde das persoas, atallar o rebrote e minimizar as súas consecuencias, e que non se lle pode someter á veciñanza da comarca ao dilema de escoller entre a preservación da súa saúde e o seu dereito ao voto. Superado o rebrote, será momento de buscar a fórmula máis acaída para que poida exercer o seu dereito a votar con todas as garantías», concluían criticando a la Xunta «por irresponsable».