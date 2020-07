Meghan Markle deja boquiabiertos a todos (menos a la reina Isabel) con su perfecto español

0

La Voz de Galicia Martín Bastos

06/07/2020 05:00 h

Meghan Markle ha dejado boquiabiertos a los medios británicos y estadounidenses por su espléndido español. La mujer del príncipe Harry se desenvuelve como pez en el agua en nuestro idioma, tal y como pudieron constatar en la organización solidaria Homeboy Industries hace unos días, cuando los duques de Sussex se enfundaron gorros y mascarillas para fabricar pan por una buena causa.

El padre Greg Boyle, que colaboró junto a ellos en esta labor, desveló a People una de las curiosidades del encuentro: «Meghan habló español perfectamente con una mujer joven. Ella pasó de golpe a conversar en ese idioma, y fue toda una revelación. Además, lo hizo muy bien», dijo. El sacerdote, además, colaboró en el colegio en el que se formó de niña la duquesa de Sussex .

La cuñada de Guillermo y Kate Middleton ya aseguró en el 2013 que se las apaña con el castellano, pues trabajó en la embajada estadounidense en Argentina tras estudiar Teatro y Relaciones Públicas. Por aquel entonces, en el programa The Late Late Show with Craig Ferguson, al que acudió para promocionar su trabajo en Suits, bromeó alegando que era capaz de pronunciar algunas frases como: «¿De dónde sos? ¿Cuándo llegás? ». En ese mismo espacio, la mujer del príncipe Harry también reconoció que tenía conocimientos en francés. Sin embargo, ni en francés ni en español ni tampoco en inglés avanza la relación de Meghan con la reina Isabel. Según el periodista del Daily Mail Russell Myers, la reina se siente muy decepcionada con la mujer de su nieto Harry. Isabel II siempre apoyó a la duquesa de Sussex y su afecto fue sincero cuando la conoció. Pero ahora la nuera del príncipe Carlos asegura que estuvo «desprotegida» por la institución y apunta que la familia real no le permitió defenderse de todas las falsedades que la prensa sensacionalista publicaba sobre ella.

Los documentos legales que el equipo de abogados de Meghan ha presentado como parte de la batalla judicial contra el periódico The Mail on Sunday así lo desvelan. Lo dicho: que hay muy mal rollo.