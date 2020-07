Sanidad contabiliza 17 nuevos muertos por coronavirus tras actualizar las series

0

La Voz de Galicia redacción

la voz 03/07/2020 17:20 h

Sanidad ha contabilizado 17 nuevos muertos por coronavirus en España, aunque no se trata de decesos ocurridos el día anterior, sino que el incremento se debe a la corrección de los datos de defunciones de registros anteriores que aún no se habían actualizado. De hecho, el jueves no se ha contabilizado ningún deceso, por los tres de la jornada anterior. En cualquier caso, España suma 28.368 fallecidos durante la epidemia.

El número de nuevos casos, sin embargo, sí ha experimentado un repunte en relación al día anterior. Son cuarenta más para sumar un total de 174 en la última jornada, por los 134 contabilizados en la anterior. La mayor parte de los positivos se identificado en la Comunidad de Madrid, en donde también se ha decretado el primer foco después de la nueva normalidad, con 50; seguida de la de Cataluña (42) y Aragón (31). Galicia se convierte en la cuarta autonomía con un mayor número de nuevos casos, tras sumar once contagios relacionados con el brote de Viveiro.

Galicia, sin embargo, sigue sin contabilizar ningún muerte por vigésimo segundo día consecutivo, el mismo período en el que tampoco se ha contabilizado ningún nuevo ingreso en las ucis. Por contra, en las unidades de cuidados intensivos del resto de España se han contabilizado 13 nuevas altas en los últimos siete días. La mayor parte de ellas en Madrid, con cinco, y Castilla-León, con cuatro.