La Voz de Galicia marta otero

redacción 12/07/2020 05:00 h

Hace ya casi cuatro meses que el mundo comenzó a girar a una velocidad diferente. Pero para muchas familias se paró de golpe. Las consecuencias de la pandemia dejaron sin trabajo a miles de personas, muchas de ellas sobrevivían de la economía sumergida. De vivir al límite pasaron a no tener qué dar de comer a sus hijos. Organizaciones como los bancos de alimentos, Cáritas o la Cocina Económica han estado al pie del cañón para sostener a tanta gente, pero la cifra no para de crecer. «La pandemia ha ido remitiendo —explica Pedro Pereira, presidente del Banco de Alimentos de Vigo—, pero el pico del hambre aún no lo hemos alcanzado».

Pereira explica que el proceso que ha vivido la sociedad con la pandemia es largo y penoso y, más allá del drama sanitario, el drama social parece que no tiene solución a corto plazo. «Con lo que hemos pasado hasta ahora ya ha habido un aumento considerable de gente que se ha apuntado a las oenegés, pero se está complicando por hechos como el tema de los ERTE, por ejemplo, porque algunos no se han cobrado todavía. Hay cantidad de gente que está en muy mala situación y es gente que nunca había estado mal».

Los que están al frente de las instituciones han comprobado que una de las principales causas de esta hecatombe es la economía sumergida. «Mucha gente se iba sosteniendo con trabajos precarios, pero esos trabajos han desaparecido y de ahí viene todo —explica Pereira—. Y los análisis de los técnicos confirman que la cosa va a ir francamente a peor».

Pero el lado positivo de este mal momento es «la gran lección que tendríamos que aprender de la solidaridad de la gente». Hasta ahora en los bancos de alimentos, al menos en el caso de Vigo, las peticiones han tenido un éxito extraordinario. Han recaudado miles de kilos, sobre todo, gracias a las empresas.

Cifras duplicadas

En la Cocina Económica han duplicado el número de usuarios en los servicios básicos desde que comenzó la pandemia. «Sí que apreciamos que había gente que todavía no había acudido a las entidades de ayuda y que ahora está empezando a moverse y a acudir buscando vías para tramitar prestaciones y ayudas», explica Pablo Sánchez, trabajador social.

Ahora mismo, la preocupación principal de las personas sin recursos es el ingreso mínimo vital. «Hubo muchas familias que se quedaron sin ingresos y eso les mueve a recurrir a las entidades sociales y municipales en búsqueda de ayuda». Muchas de las afectadas eran mujeres cuidadoras y limpiadoras de hogar, empleados de logística, y otros muchos trabajos que se engloban dentro de la economía sumergida.

Luis Calviño, de Cáritas Santiago, también constata que la pandemia se ha llevado por delante a «mucha gente que nunca había pasado por aquí, que nunca en su vida pensó en tener que recurrir a Cáritas y se encuentra en una situación realmente angustiosa». Allí atienden a gente de Santiago y también de los alrededores. «Desde Negreira hacia abajo había mucha gente, incluso parejas, que estaban trabajando en hostelería en Santiago y que se quedaron los dos automáticamente en el paro». Para Calviño, el mayor drama lo protagonizan las familias con niños, porque «el adulto se espabila y se va a comer a la cocina económica, pero ya cuando es una familia con niños es tremendo». En la institución las familias que demandan ayuda no paran de aumentar, y uno de los problemas que más pesan es el de los alquileres. «Nos están cayendo a nosotros íntegramente, todos. Y un alquiler en Santiago ya sabemos lo que supone, porque, aunque te vayas al extrarradio, no hay ninguno que baje de 300 euros. Si tienes hijos ya rozan los 600 y es algo que nos está desbordando por completo.

El representante de Cáritas teme a un futuro en el que los ERTE acaben en ERE. «Por naturaleza soy optimista, pero la vida te está enseñando que el realismo roza mucho al pesimismo en estos momentos», concluye.

«El futuro, la verdad, lo vemos muy negro»

Isabel es de A Coruña, tiene 55 años y llevaba trabajando sin parar desde los catorce. Hasta que en el 2013 comenzaron a decirle que no daba el perfil. Y ya no hubo manera. Sus hijos también estaban casi todos en el paro, o subsistían de trabajos precarios que con la pandemia también se acabaron. Así se vieron en poco tiempo sin nada, y lo que es peor, sin ninguna puerta a la que llamar.

«Solo nos atendieron, y eso quiero destacarlo, en la Cocina Económica y en la Cruz Roja, en el resto no nos cogían el teléfono». De hecho, de muchas entidades públicas todavía no han tenido respuesta, y de momento se agarran con fuerza a los trámites para el ingreso mínimo vital que les ha gestionado el asistente social en la Cocina Económica.

«Llevábamos arrastrando pobreza extrema o exclusión social ya desde hace tiempo, pero entonces se acaba el paro y no tienes reservas... nos pilló muy mal. También hubo problemas con la gestión, incluso de los vales de alimentos. No teníamos dinero ni para cargar el móvil para poder gestionar las cosas, y en ningún sitio te atendían. Se nos acababa el saldo llamando».

«Desesperación», esta es la palabra que describe la situación Isabel. Ella vive con su pareja pero tiene que ayudar al resto de la familia que tampoco tiene medios para subsistir. Y con nietos pequeños, mucho peor, porque además «con todo esto y los niños en casa es muy complicado».

A lo dramático dela situación se suma el problema del alquiler. El suyo, por falta de recursos, está sin pagar, y ya tienen un burofax del dueño diciendo que tienen que dejar el piso «porque veía que había inestabilidad económica y quiere subirnos el alquiler, pero no podemos asumirlo», asegura.

Y es que encontrar otro piso es más que imposible, «una locura». Te piden por una habitación 625 euros y tres meses de fianza, aparte de nóminas, contrato laboral, fiador «y de todo». «El futuro está muy negro, y como nosotros hay muchísima gente normal, que no somos maleantes ni delincuentes y hemos trabajado siempre».