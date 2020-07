Así es la novia de Enrique Ponce: 21 años, estudiante de derecho y aspirante a actriz

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia Martín Bastos

03/07/2020 11:26 h

Poco a poco se van conociendo más datos de la joven con la que llevaría más de un año saliendo el torero Enrique Ponce, que sería la causa, no confirmada por la pareja, de su divorcio tras casi 25 años de matrimonio con Paloma Cuevas. Aunque la revista, que publicaba el pasado miércoles la separación en exclusiva, aseguraba que esta decisión estaría tomada por el desgaste de la relación y que no había terceras personas, a las pocas horas comenzaban a surgir informaciones de que el diestro tendría desde hace tiempo una relación extramatrimonial con una joven casi treinta años menor que él.

Según afirmó Beatriz Cortázar en el programa Es la mañana de Federico, el torero habría iniciado una relación extramatrimonial con una joven mucho menor que él. «Hace meses hubo fotografías que no salieron a la luz. Esto es muy delicado, y por fuentes veraces del entorno (ellos no quieren manifestarse) me hablan de que sí hay terceras personas por parte de Enrique. No de Paloma. Con una relación que se remonta a enero-febrero el 2019, incluso con un viaje a México de ambos. Llegaron a la prensa fotografías que no se publicaron. Estamos hablando supuestamente de una tercera persona, una chica muy joven de no más de veinte años», aseguró la periodista, que incluso se aventuró a dar sus iniciales.

«No hay trámite de divorcio, solo visitas a un despacho abogados. No hay divorcio como tal, ni papeles. Lo que hay es un tiempo de reflexión, de espera, a ver cómo gestionan una crisis que se remonta a casi dos años, año y medio un poco más», añadió.

Según publica 20 Minutos, se trata de Ana Soria, una joven almeriense de 21 años que estudia la carrera de Derecho en Granada. Además es aspirante a actriz, modelo y tiene gran afición a los toros. Algunas informaciones apuntan a que sería hija de un conocido matrimonio almeriense, que ya ha viajado a México con el torero en al menos una ocasión, como apuntaban los rumores de que había fotografías de ellos juntos que habían sido retiradas y que también habrían estado en Mojácar. Además aseguran que Ponce, de 48 años, ya conocería a los padres de su pareja.

Un matrimonio consolidado

En este tiempo el matrimonio ha tenido que afrontar duros golpes, como la prematura muerte del hermano de Paloma Cuevas en las Navidades del 2014 o la grave cogida que sufrió el diestro en el año 2017, que le destrozó la rodilla. «Ni las niñas ni yo nos hemos separado de su lado. Procuré que las niñas no se asustaran. Les dije que me tenía que ir con su papá porque se había hecho daño en la rodilla», declaraba días después en ¡Hola! Cuevas.

El matrimonio ha pasado el confinamiento en su finca de Jaén junto a sus dos hijas y los padres de Paloma Cuevas. «Mi padre está muy deprimido porque han muerto varios amigos suyos. Estoy muy pendiente de él y mis hijas le animan mucho», declaraba hace poco Cuevas a Vanitatis. El matrimonio es muy popular entre la jet set española. Entre algunos de sus amigos están el cantante Luis Miguel, Luis Alfonso de Borbón, Genoveva Casanova y los futbolistas Pedja Mijatovic y Raúl González, entre otros. Al parecer, Enrique Ponce tendría entre sus planes debutar en el mundo de la música de la mano del grupo Materia Prima.