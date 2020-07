El sentido agradecimiento de Ana Obregón: «Aless vivirá siempre»

View this post on Instagram

En nombre del “Gladiador que sonrió al cáncer” , gracias de corazón por todos vuestros miles de mensajes de amor y ánimo a través de las redes de toda España . Gracias también a los Medios de comunicación por apoyarnos ayer y por el respeto que han tenido estos últimos años rogándoles que a partir de ahora respeten el dolor de una madre que ha perdido a su hijo y pueda vivir el luto en mi intimidad con mi familia. Ayer no fue una despedida . Aless vivirá para siempre en el corazón mutilado de los que le queremos. 💔