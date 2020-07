El esperado movimiento del anticiclón, vuelve el verano a Galicia

0

La Voz de Galicia Xavier Fonseca

02/07/2020 12:12 h

El verano ha comenzó con el tiempo muy cambiante. En Galicia esto significante muchos momentos con nubes bajas e incluso precipitaciones. El anticiclón de las Azores ha estado más débil de lo habitual en esta época del año. Pero los modelos meteorológicos siguen insistiendo en la previsión que vienen anunciando desde hace ya varios días.

Galicia no necesita dos días de sol y calor. Cuando los episodios de buen tiempo son tan cortos significa que algo no encaja. En este caso el sistema de altas presiones, que no se decide a estar quieto donde debería. Lo que la comunidad gallega requiere es un cambio de tendencia. Y eso es precisamente lo que se ve a medio plazo. El anticiclón por fin gana peso y a medida que vayan pasando las jornadas irá extendiendo, además, su presencia hacia el norte de la Península. Desde allí enviará aire cálido procedente desde el norte de África. Así que por fin regresa el sol y el calor y, lo más importante, para quedarse, al menos durante una semana.

Viernes

Galicia irá quedando progresivamente a partir de este viernes bajo influencia anticiclónica. Se esperan cielos poco nubosos en general, con algunas nubes por la mañana en el extremo norte. Las temperaturas máximas experimentarán un ascenso entre ligero y moderado, excepto en el litoral norte de A Coruña y de Lugo, donde quedarán sin cambios.

Sábado

La comunidad notará los efectos de las altas presiones entrando en forma de cuña al norte de la Península. Tendremos un día de cielos despejados, con presencia de alguna nube de tipo alto y posibilidad de brumas en el Golfo Ártabro. Habrá un nuevo ascenso térmico, con valores por encima de los 30 grados en el interior y de los 27 en la mitad sur.

Domingo

Persiste la influencia anticiclónica sobre Galicia durante nordés. Habrá cielos poco nubosos o despejados en general, con más nubes y alguna bruma en el litoral coruñés. As temperaturas mínimas estarán en moderado ascenso, mientras que las máximas continuarán sin cambios en la mitad norte e subiendo ligeramente en la mitad sur.