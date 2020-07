Clausuran la pista de skate en O Grove por aglomeración de público y desinfectan una vivienda turística en Vilanova

0

La Voz de Galicia Bea Costa

O Grove 02/07/2020 14:02 h

La nueva normalidad no significa que podamos olvidarnos de adoptar medidas de prevención contra el covid-19, ni mucho menos. Las autoridades sanitarias insisten en que el uso de la mascarilla es más necesario que nunca allí donde no se puedan garantizar la distancia de metro y medio entre las personas, y no se está haciendo.

El miércoles por la tarde, la Policía Local de O Grove procedió al desalojo de la pista de skate debido al incumplimiento de las normas de protección. Apostados alrededor de la pista se apiñaban unos cuarenta chavales que, en su mayoría, no llevaban mascarilla, y pese a que a las seis de la tarde fueron apercibidos por los agentes para que tomasen las medida de precaución necesarias, dos horas después seguían en las mismas. De modo que la pista se cerró y los propios skaters lamentaron que la actitud de los espectadores les dejase sin la posibilidad de practicar los saltos y acrobacias con las que vuelan en O Corgo.

Los jóvenes son lo que se están relajando más en materia de seguridad sanitaria, pero no son los únicos. La Policía de O Grove también ha empezado a tramitar propuestas de sanción entre adultos por no llevar puesta la mascarilla en lugares en los que hay aglomeraciones de gente, caso de los parques infantiles. Entre el lunes y el martes presentaron dos denuncias por este motivo, que se trasladan a la Consellería de Sanidade para que resuelva al respecto. La sanción por este motivo puede llegar a los cien euros.

Por otra parte, los efectos del rebrote del coronavirus en A Mariña también está teniendo repercusiones en O Salnés. En Vilanova fue necesario este fin de semana desinfectar una vivienda turística en la que estuvieron alojadas personas procedentes del norte de Lugo ante la sospecha de que pudieran estar infectados. Según informa el alcalde, Gonzalo Durán, no consta que esta incidencia tuviera mayores consecuencias dado que, al tratarse de un alojamiento en régimen de alquiler, no ha lugar a la convivencia con terceros.