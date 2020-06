La polémica imitación de Fernando Simón en «El Hormiguero»

0

La Voz de Galicia La Voz

Redacción 30/06/2020 14:45 h

La exposición mediática de Fernando Simón durante la crisis del coronavirus ha llevado a que desde hace semanas surjan numerosas imitaciones del director del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias. La última la protagonizó Carlos Latre, uno de los grandes imitadores del país, en El Hormiguero y no estuvo exenta de polémica tras los controvertidos comentarios que hizo Pablo Motos sobre Simón hace semanas, cuando bromeó sobre su aspecto físico diciendo que parecía que llevaba varios días «durmiendo en un coche».

Latre apareció en el plató con uno de los atuendos más típicos de Fernando Simón, camisa blanca holgada. «Buenas noches a todos», comenzó metro en mano midiendo la distancia de seguridad entre él y Pablo Motos. «Perdón es que me he comido una almendra», aseguró recordando una de las anécdotas ocurrida en una rueda de prensa. «Ah, ¿usted es el del chistecito? Usted fue el que dijo que yo parecía que hubiera dormido en un coche... A mí me hizo gracia», aseguró. «Pues no fue muy celebrado», recordó Motos.

Pero la imitación de Latre no fue muy bien acogida entre algunos de los telespectadores. «Pablo Motos tiene fijación con Fernando Simón. Raya lo enfermizo. No hay día que no lo nombre o no lo insulte», aseguraba un usuario.

Cuando llevas tantos años haciendo la misma mierda te agarras a cualquier clavo ardiendo...#AlterioCastroEH basura pic.twitter.com/0OYYzvfRD5 — Mario Sáez Maceín (@mariosaezma) June 29, 2020

«Que imiten al político que le salga de las narices, desde Rajoy a Iglesias. Otra cosa es mofarse de un científico, del distanciamiento social, etc. Eso demuestra la poca elegancia que tienen», añadía otro.

«Carlos Latre ha imitado a Fernando Simón y Pablo Motos le ha una "entrevista" que por lo que estoy leyendo lo que ha hecho más bien es intentar ridiculizar a Fernando», escribía.

«Pablo Motos intenta desacreditar a Fernando Simón y se demuestra que es un ignorante. Así que el siguiente paso es llevar a un imitador para reírse de él. Cuando no hay argumentos, se pasa al ataque», añadía otro usuario dejando claro que la nueva sección del programa no gustó.

Aunque también hubo opiniones menos críticas que alabaron el buen hacer de Latre.

Víctor Fábregas también imitó a Fernando Simón en «Land Rober»

Carlos Latre no ha sido el único que ha imitado a Fernando Simón en los últimos meses. Víctor Fábregas también hizo una divertida imitación de Simón en Land Rober.

