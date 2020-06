La reapertura del consultorio médico de Albarellos, a expensas del circuito covid-19 exterior

0

Ourense 30/06/2020 15:15 h

El Sergas indicó el lunes que el consultorio médico de Albarellos está pendiente de reabrirse cuando el Concello de Monterrei instale una estructura provisional externa para un doble circuito covid-19, tal y como se ofrecieron a hacer el pasado 26 de junio. El recinto está en obras desde antes del estado de alarma, cuando la actividad asistencial desempeñada por un médico y un enfermero pasó al centro de salud de Vilaza.

«Hai uns días, desde o Concello de Monterrei infórmase do remate das obras, que no momento actual non se adaptan ás recomendacións das autoridades sanitarias para o manexo da pandemia en Atención Primaria, ao imposibilitar o dobre circuito, diferenciando pacientes covid e non covid», explican desde Sanidade.