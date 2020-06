La UE abre sus fronteras a China, pero deja fuera a Estados Unidos y Rusia

0

La Voz de Galicia Salvador Arroyo

Colpisa / Bruselas 29/06/2020 20:05 h

Europa reabrirá su frontera exterior a una pequeña parte del mundo. A partir de este miércoles y después de un cerrojazo de tres meses y medio para contener la propagación del coronavirus, será posible reanudar vuelos comerciales con un restringido grupo de quince países tras alcanzar un acuerdo contrarreloj que ha requerido intensas negaciones en los últimos días. El proceso se activó formalmente con la propuesta por escrito de la presidencia croata del Consejo Europeo y se espera que culmine con el plácet de la mayoría del bloque. La lista de elegidos se revisará al menos cada dos semanas, y es flexible tanto para bien como para mal. Esto es, se irán sumando nuevos países, pero también se dará marcha atrás con los que han pasado la primera criba si los rebrotes agravan su situación epidemiológica. Como se preveía ni Estados Unidos ni Rusia ni Brasil figuran en esta primera selección de destinos seguros. En ellos el número de contagios por cada 100.000 habitantes se encuentra en niveles muy superiores a los de la UE, que ha tomado como referencia menos de 20 casos positivos. Tasa de infección, credibilidad de los datos y reciprocidad. Todo ello converge en una decisión final guiada por la «precaución» sanitaria, ajena a consideraciones políticas o económicas. La variable objetiva del impacto pandémico en las últimas dos semanas, la constatación de inercias a la baja y factores como el seguimiento y la capacidad de contención de nuevos contagios llevan a la UE a cerrar sus puertas a EE UU y a la práctica totalidad del globo. No a China, aunque allí comenzase todo. Con 0,04 contagios por 100.000 habitantes desde el 31 de mayo -según el Centro Europeo para el Control y Prevención de Enfermedades (ECDC)-, cumpliría con el ratio de seguridad.

Ni vetos ni cuarentenas. Aunque, eso sí, se le exigirá reciprocidad: debe levantar también las restricciones de viaje para los ciudadanos europeos. Lo mismo que al resto. Ni vetos de partida ni cuarentenas. Y el resto es sumamente exigüo: Argelia, Australia, Canadá, Japón, Montenegro, Marruecos, Nueva Zelanda, Ruanda, Serbia, Corea del Sur, Tailandia, Túnez, Georgia y, de Latinoamérica, solo Uruguay. Tanto al Reino Unido como a pequeños principados o territorios-estado europeos (Andorra, Mónaco, San Marino y el Vaticano) se les aplican las normas interiores que rigen para el club.

El debate interno ha sido complejo. Algunos socios han abogado por «ser un poco más generosos, otros por ser más restrictivos, algunos quizá (querían) verlo en clave diplomática. España lo ha tenido muy claro, esto no es un ejercicio diplomático sino de responsabilidad», explicaba la ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González-Laya.

Al menos seis reuniones de los representantes permanentes de los Estados miembros (Coreper) se han celebrado en Bruselas en el último mes. El viernes cerraron un primer acuerdo con la quincena de destinos; una lista blanca que diluía borradores previos más amplios, con 49 y 54 candidatos. Ese día se inició un proceso de consultas con las capitales que expiró a las 18.00 horas del sábado. No todas respondieron. El domingo la presidencia croata comprometió un texto por escrito si contaba con apoyo mayoritario (la unanimidad no es necesaria). Y ayer lo lanzó a la espera del ok definitivo. La lista planteada confirma que se ignorarían posibles represalias de Washington que, por otra parte, tiene vetados sus vuelos no esenciales con Europa desde el 11 de marzo. Nada de política. Y aparantemente, poco de economía. La UE, receptora del 40 % de los turistas internacionales se sacrifica en este sentido y, por ejemplo, relega el peso específico de los 7 millones de estadounidenses que la visitaron el pasado verano.

El listado raya lo anecdótico si se pone en contexto histórico. Antes de la invasión del patógeno, los ciudadanos de 67 países extraeuropeos podían viajar sin restricciones por los 26 Estados que integran el Espacio Schenghen (22 de la UE, además de Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza). A ellos se sumaban los viajeros de otros 105 territorios del globo, previa solicitud de visado. En 2018 se recibieron 16 millones de peticiones.