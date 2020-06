Sanidad incluye el brote de A Mariña entre los «preocupantes»

0

Redacción 29/06/2020 19:35 h

Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad aseguró este lunes que en la actualidad en España se han notificado 51 nuevos focos de coronavirus, aunque muchos de ellos no son «de interés», pero reconoció que hay once que preocupan al Ministerio de Sanidad. Entre estos se incluye el de Huesca (que valoran como uno solo), otro en un hospital en Valladolid «que nos preocupa un poco por el tamaño», uno en un centro sociosanitario o residencia, el de Málaga, otro en una residencia de inmigrantes vulnerables y «dos brotes familiares comunitarios -uno en Murcia y otro en Galicia- que por el volumen tenemos que manejar con mucho cuidado». Aseguró, sin embargo, que en estos últimos hay una mayoría de asintomáticos «probablemente antiguos».

En cuanto a las cifras, Simón aseguró que la cifra de casos notificados es un poco más alta que en días anteriores -alrededor 315- pero volvió a insistir en que la diferencia está en el numero de asintomáticos, e incidió en que el número de sintomáticos está descendiendo. Esto se debe, aseguró al «esfuerzo diagnóstico que se está realizando alrededor de cada caso y cada brote». La cifra de asintomáticos, de hecho, ha ido creciendo en las dos últimas semanas y ha pasado a ser «el 60 % de los casos, cuando a principios de mayo no llegaba al 40 %». También ha anunciado que la cifra de fallecidos en los últimos siete días asciende a 12, con un deceso del domingo, tres el sábado, cuatro el viernes, uno el jueves y tres el miércoles.

En cuanto al brote que consideran más preocupante en la actualidad, el de Huesca, Simón aseguró que se está investigando una posible relación entre los cascos de Huesca y Lleida, la mayor parte de ellos de temporeros. «Los casos son muy próximos geográficamente, y hace dudar de si hay una relación entre ellos. Son trabajadores que viven en unas condiciones muy malas, tienen alojamientos comunes y muchas veces se alojan en un lado y trabajan en el otro». También añadió que el brote de Huesca, «en principio parece que evoluciona bien, porque la mayor parte de los casos son asintomáticos e infecciones resueltas y personas protegidas sin probabilidad de transmitir». En el caso de LLeida, sin embargo, reconoció que el Ministerio todavía carece de la información suficiente para hacer una valoración.

Simón alabó también el estudio de los brotes que están haciendo con mucho detalle las comunidades autónomas, «que ahora pueden dedicarle tiempo y hacen un esfuerzo para poder caracterizarlos lo mejor posible», y también expresó que el hecho de que Asturias lleve ya catorce días sin notificar casos «es una muy buena noticia, aunque no significa que estemos ya fuera de peligro».

Sobre el estudio de aguas residuales que detectó coronavirus en Barcelona en el 2019, el epidemiólogo explicó que se enmarca dentro de un proyecto nacional que se va a incluir para valorar la introducción y circulación del virus en algunas zonas.«El estudio identifica coronavirus en una muestra del año pasado, pero no he tenido acceso a todos los resultados y hay que ser precavido a la hora de valorarlo».

Simón también entró a valorar, tras una pregunta de los periodistas, el uso de mascarillas con válvula, las conocidas como «egoístas» Explicó que «están pensadas para que la persona que las lleve no se infecte, aunque también protegen, pero no tanto, al resto. En estas mascarillas la válvula concentra el aire que se exhala en un punto concreto. En este sentido sí son mascarillas que se pueden llamar egoístas, porque yo me protejo y los demás me preocupan poco. Pero se puede plantear su uso si es una persona muy vulnerable, aunque mejor que sea sin válvula. Pero lo que nos interesa es que cualquier persona que pudiera estar infectada no transmita a los demás, por eso tenemos que buscar las mascarillas altruistas».

No se va a poder detectar todo lo que entre, eso es obvio

En la actualidad, varios de los brotes que han surgido en España han comenzado por un caso importado. Fernando Simón reconoció que en las próximas semanas «llegarán casos, por supuesto», aunque confesó que espera «que no sea una gran avalancha, porque la UE está cerrando mecanismos para reducir la entrada de países en riesgo de alta transmisión». Aún así, reconoció que «no se va a poner detectar todo eso es obvio, ni nosotros ni nadie», y explicó que hacer PCR en origen o destino no es a solución al problema. «El riesgo de importación se reduce con la restricción de países de entrada -aseguró-, pero no podemos pretender que nuestras fronteras estén blindadas contra la entrada de casos. Es imposible. Aunque el volumen de personas que van a venir a España va a ser mucho menor que otros años y eso también reduce los riesgos». Simón confesó que los casos de coronavirus «ya están entrando a través de inmigrantes regulares e irregulares, turistas o viajeros de negocios».

Por otra parte, en cuanto a la posibilidad de que los cruceros comiencen a operar de nuevo con el regreso del turismo, el experto recordó que «los cruceros grandes pueden llevar 4000 viajeros y otros tantos de tripulación, y son preocupantes no por tener más probabilidades, sino porque si se da un brote va a producir muchos más casos. Esto puede pasar por que es mucha gente en un espacio y ambiente muy limitado. Pero hay mecanismos de protección para reducir los riesgos y los procedentes de países de riesgo tampoco podrían entrar, por supuesto».

Por último, Simón volvió a responder a una pregunta sobre el Remdesivir, un fármaco «que parece tener algún efecto en la reducción de las complicaciones y el tiempo de enfermedad, aunque no es la panacea. Es un fármaco más, que ayuda, como los corticosteroides. Yo lo valoraría como una ayuda más, surgirán otros, y esperemos que alguno pueda eliminar el virus.

Sobre el confinamiento selectivo del que el ministro, Salvador Illa, habló este lunes, Simón explicó que «eso ya es lo que se está haciendo». «Es lo que está haciendo Aragón en sus brotes para reducir riesgos asociados a grupos concretos de temporeros o lo que hacen en una residencia de ancianos, o en una residencia de inmigrantes como la de Málaga, que se confina y se cierra. Gracias a la aplicación correcta de todos los mecanismos por parte de las comunidades podemos evitar tener que aplicar medidas más drásticas que afecten a todo el país. Pero si esto no surtiera el efecto adecuado y empezara a haber una transmisión descontrolada tendríamos que replantear otras restricciones más generales».