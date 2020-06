El nuevo vídeo de María Pombo que emociona a los suyos

0

La Voz de Galicia La Voz

28/06/2020 21:44 h

María Pombo ha decidido compartir una etapa muy especial y muy complicada de su vida con sus seguidores. Este mismo mes la influencer confirmaba a través de su red social de Instagram la noticia de que estaba esperando a su primer hijo cuando celebraba su aniversario de boda con Pablo Castellano. Pero la instagramer también hizo pública recientemente una dura confesión: padece esclerosis múltiple. Para vivir de la mejor forma posible esta situación, María Pombo y su pareja han estado quedando con los amigos y familiares más cercanos para comunicarles la buena noticia del embarazo. Ella ha decidido grabar en vídeo todos los momentos en los que se ha reunido con su familia y personas a las que quiere para tener siempre el recuerdo de cuáles fueron las reacciones de todos ellos al enterarse de su embarazo. El vídeo dura unos cinco minutos y contiene imágenes en las que María Pombo, junto a Pablo Castellano, le cuenta a sus padres, su suegra, a su cuñado y a todos sus amigos que espera un bebé.

Hace solo unos días la influencer anunciaba a todo el mundo que estaba embarazada con otro vídeo difundido a través de su cuenta de Instagram en el que se mostraban imágenes de su infancia y en el que se explicitaba que siempre había querido ser madre. También incluía el momento en el que le hacen una ecografía a la joven. «Llegas para alegrarnos la vida. Y aunque me hubiera gustado esperar un poco más para daros la noticia... Estamos felices de poder contaros que nuestra familia crece y que dentro de poco seremos uno más. @pablocastellano86. No has nacido y ya te queremos», escribía en la plataforma social.

También compartió con todos el resultado de las pruebas que confirmaron sus peores sospechas: padece esclerosis múltiple. «No han ido como yo esperaba siendo positiva, pero en realidad sí que me lo esperaba... Efectivamente tengo esclerosis múltiple», avanzaba entonces a la revista ¡Hola!. La instagramer anunció también que se iba a someter a un tratamiento para la enfermedad que es compatible con el embarazo y que después del nacimiento estudiaría otras posibles opciones de fármacos para abordar esta dolencia. Insistía en tener una postura optimista por tener «una razón muy grande por la que ser muy muy feliz».

Pombo difundió un vídeo en blanco y negro para explicar que sentía unos hormigueos extraños en el cuerpo y que eso fue lo que le llevó a acudir al hospital. Ella misma contó que madre sufre esclerosis múltiple y por eso estaba en alerta. Le realizaron varias resonancias y una punción lumbar y le diagnosticaron mielitis, que es una inflamación de la médula. «Las esclerosis múltiples suelen empezar por esas mielitis. No tengo el diagnostico al 100 %. Faltan bastantes semanas. Como muchos sabéis, mi madre tiene esclerosis múltiple. No es una enfermedad hereditaria, pero sí que va en los genes y tengo más probabilidades que una persona que no tiene antecedentes».

La joven contó que pasó noches sin dormir mientras no tenía un diagnóstico definitivo. Nada más dio a conocer que padecía esta enfermedad comenzó a recibir mensajes solidarios de otras influencers como Verdeliss y Dulceida. Su marido, Pablo Castellanos, también dejó un mensaje: «No puedo tener más suerte de tenerte en mi vida, bombón».