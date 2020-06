Desalojan a 130 personas que celebraban una fiesta privada en una discoteca de Ibiza

0

28/06/2020 20:11 h

La Guardia Civil de Ibiza ha desalojado a 130 personas que celebraban una fiesta de cumpleaños en la discoteca Amnesia de Ibiza incumpliendo la normativa sanitaria para evitar contagios de coronavirus. El propietario, que ha argumentado que se trataba de una celebración de carácter privado, ha sido denunciado por los agentes del citado cuerpo y la policía local de Sant Antoni.

Según informa la agencia Europa Press, un vecino alertó a la policía local al notar que en el establecimiento sonaba música muy alta. Varias patrullas se presentaron en el local de ocio a las siete y media de la mañana y se encontraron con una fiesta en la que incluso había un Dj pinchando música, personal de seguridad supervisando la entrada y el interior del recinto y varios camareros sirviendo bebidas al nutrido grupo de invitados. Inspeccionaron el lugar y levantaron acta. Los asistentes fueron desalojados sin oponer resistencia, por lo que no se registraron altercados. El Gobierno balear no permite todavía la apertura de discotecas para prevenir nuevas infecciones del covid y, además, los agentes dejaron constancia de que en Amnesia no se respetaban otras medidas sanitarias de carácter estatal y autonómico, como la distancia interpersonal necesaria para evitar la transmisión del virus.

Precisamente Baleares es una de las comunidades que ha tenido mejores datos epidemiológicos durante toda la crisis, por eso allí se puso en marcha el proyecto piloto con el que se permitió el desembarco de visitantes alemanes en varios vuelos para relanzar el sector turístico, clave en este área. El Ministerio de Sanidad ha informado este domingo de que en esta autonomía no ha registrado ningún caso positivo de covid-19 en las últimas 24 horas. Según los mismos datos, consolidados hasta las dos de la tarde, en Baleares se han diagnosticado 18 casos en los últimos siete días y se han registrado 46 positivos en las últimas dos semanas. Sanidad ha informado de tres casos con inicio de síntomas durante la última semana mientras que se han registrado 12 casos con inicio de sintomatología en los últimos 14 días. En la última semana no ha habido ningún ingreso en UCI, cuyo total se mantiene en 169, ni se ha registrado ninguna muerte por el virus. La cifra total de fallecidos es 224.