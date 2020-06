Vuelve el verano a Galicia, aunque solo 48 horas

Mañá luns:

☁️->🌤️ Ceos nubrados con predominio de nubes baixas tendendo a pouco nubrado ou despexado na segunda metade do día

🌡️ Temperaturas máximas máis altas no sur de Galicia, sobre todo no SW, e máis baixas no extremo norte pic.twitter.com/tGjmUEE3du