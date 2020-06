Los sindicatos exigen un estatuto «inmediato» para las electrointensivas que incluya sus alegaciones

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia David García

A Coruña 27/06/2020 14:06 h

Una representación de los sindicatos CC.OO. y UGT lideró este mediodía en A Coruña una manifestación ante la Delegación del Gobierno para reclamar tanto al Estado como a la Xunta de Galicia medidas para salvar la industria gallega, en especial la electrointensiva.

Entre sus reivindicaciones destacó la de aprobar de «inmediato» un estatuto en el que se incluyan sus alegaciones y las de los comités de empresa de las electrointensivas, además de otras medidas.

«Temos unha situación máis critica que en marzo», aseguró Víctor Ledo, secretario general de Industria de CC.OO., quien apuntó que ambas Administraciones tienen competencias «plenas en enerxía e industria», además de aludir al «peche desordeado» de centrales térmicas y a la situación de las plantas de Alu Ibérica en A Coruña y San Cibrao. Sobre el fondo de garantía recién aprobado, opinó que puede ayudar pero que es a dos años y ni Alcoa ni Alu Ibérica ofrecen soluciones a corto plazo.

Por su parte, Javier Carreira, secretario general de FICA UGT, explicó que no quieren más «solidaridade» por parte de los políticos, quienes deben «unirse para poner en marcha o estatuto e nomear o sector do aluminio como estratéxico». «O que fixo Alcoa no estado de alarma roza a mala fe, ten que cambiar a folla de ruta», añadió.

En la manifestación también hubo representantes políticos como la diputada y portavoz del PP en la Comisión de Industria, Tristana Moraleja. La popular expuso que siempre defendieron que la propuesta de Parter «iba a alargar el problema» y aludió a la «necesidad de soluciones a corto plazo» como compensaciones de dióxido de carbono al máximo y una subasta para el segundo semestre de este año. Mientras, Pancho Casal, candidato a la Xunta por Marea Galeguista en las próximas elecciones autonómicas, recordó que la convocatoria de renovables de la Xunta ya la había propuesto su formación hace un año. Finalmente, Miguel Anxo Fernán Vello, candidato de Galicia en Común por la provincia de Lugo, requirió «medidas concretas, de acción» para la planta de San Cibrao, cuya situación está cerca de convertirse en una «traxedia» e instó a una «intervención inmediata».