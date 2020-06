La Junta de Andalucía asegura que el brote de Málaga ya está controlado

0

La Voz de Galicia

Redacción 27/06/2020

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha asegurado hoy que el brote por coronavirus detectado en el Centro de Acogida de Emergencia y Derivación de Málaga, gestionado por Cruz Roja «está controlado y confinado», al tiempo que ha apuntado que si bien es «alarmante» que sean 89 casos, ha restado importancia al enmarcarlo en una Comunidad de más de 8 millones de personas. Así se ha pronunciado el jefe del Ejecutivo andaluz en una entrevista en Canal Sur Radio, recogida por Europa Press, donde ha precisado que el referido edificio «está protegido por la Policía Nacional y por la Policía Local, y hay profesionales dentro que saben qué tienen que hacer».

De este modo, Moreno ha destacado que ninguno de los contagiados ha requerido hospitalización y que «se trata de detectar, controlar y aislar los posibles casos, y eso se ha hecho en 48 horas». «Dentro de que es alarmante porque son 89 casos, estamos en una comunidad con una población de ocho millones de habitantes», ha incidido el presidente, que ha apuntado que, como señalan los virólogos, este tipo de rebrotes puntuales son consecuencia de que se haya abierto la movilidad, por lo que cree que «lo tendremos con frecuencia en Andalucía y en el resto de España».

Moreno ha asegurado que una de sus grandes preocupaciones a diario es el nivel de evolución de la pandemia, si bien ha subrayado la gestión que se ha hecho en Andalucía, donde «la anticipación y el esfuerzo colectivo ha jugado a nuestro favor». No obstante, asume que «sabíamos que a medida que hubiera libertad de movimiento entre las personas habría bastante más riesgo de contagio, y eso está sucediendo».

Brote en el Valle de Arán

La provincia de Lérida ha registrado un nuevo brote de coronavirus, en este caso en el Valle de Arán, donde al menos siete personas que habían participado en una barbacoa han dado positivo por coronavirus. El Consejo General de Arán, el órgano de gobierno de la zona, anunció el pasado día 23 que dos personas habían dado positivo con la prueba PCR y que se encontraban en aislamiento domiciliario, indic Efe.

Explicaba asimismo que los sanitarios del hospital Val d’Aran estaban haciendo un seguimiento de los contactos de estos positivos y que no se descartaban nuevos casos. El 25 de junio, el Consejo informaba de otros cinco casos, también confirmados con la prueba PCR, y volvía a insistir en que no se descartaba la detección de más positivos. El brote del Valle de Arán se suma al que se ha detectado en la residencia Castrillón de Lleida, donde en los últimos días se han registrado 13 casos de contagio entre los ancianos residentes y otros cinco entre los trabajadores. Pese a los nuevos brotes de coronavirus que se han registrado en Cataluña en las últimas semanas, la Generalitat no se plantea «volver a un escenario de fases». La consellera de Salud, Alba Vergés, visitó ayer Lleida, donde quiso dejar claro que la situación en la provincia «está controlada», pero que la sociedad tiene que seguir todas las recomendaciones para evitar más contagios.