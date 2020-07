Participa y vota: ¿Qué fiesta de Galicia vas a echar más de menos?

0

Redacción 06/07/2020 17:03 h

Seguro que este verano son muchos los gallegos y gallegas que piensan que deberían estar disfrutando de las fiestas como lo hicieron en el 2019. Pero las celebraciones de referencia del verano en la comunidad se realizan estos días a medio gas. Unos festejos que, como muchos otros, hace meses que vienen colgando el cartel de suspendido y aplazado o que, gracias al ingenio, se están celebrando en sus fechas previstas, pero de una forma a la que estamos poco acostumbrados.

Y es que, si algo están sufriendo las fiestas gallegas y de todo el país, es la imposibilidad de compatibilizar la esencia de las celebraciones con las grandes aglomeraciones. Esta es solo una muestra de que la pandemia por el coronavirus lo ha cambiado todo.

Algunas de las afectadas para los próximos meses son la Festa do Apóstolo, el Albariño de Cambados, Festa do Pemento de Arnoia, Festa do Monte de A Guarda, Festa do Percebe de Corme, la Festa da Empanada de Bandeira y la Festa do Lacón, ambas de Silleda. Ya se ha confirmado que todas estas serán suspendidas por medidas de seguridad. Además de ellas, hay algunas celebraciones de las que aun no se tiene una información definitiva y se continúa analizando si es segura su realización.

Lo cierto es que la pandemia se ha llevado parte importante de los festejos de nuestro calendario. Fechas importantes que deben ser canceladas, o bien adaptadas, pero intentando mantener algo de su esencia en la población.

Pero es por todo esto que nos surge una duda: ¿Cuál es la fiesta que más van a echar de menos los gallegos?

Esperamos tu voto en nuestra encuesta.