Los locales de ocio nocturno podrán abrir en Galicia con dos tercios de su capacidad y la mascarilla será obligatoria

La Voz de Galicia Montse García

26/06/2020 14:19 h

Los locales de ocio nocturno podrán reabrir su interior a partir del 1 de julio con un máximo de dos tercios de su aforo, eso sí, la pista de baile únicamente podrá ser ocupada hasta la mitad de su capacidad. En todo caso, siempre con mascarilla, tanto para el personal como para los clientes. Así lo establecen los nuevos protocolos de la Xunta para el sector, cuyos principales contenidos fueron avanzados esta mañana por el vicepresidente de la Xunta y el conselleiro de Sanidade.

Unos protocolos que incluyen matices en el registro de los números de teléfonos para los que acuden a estos espacios de ocio nocturno: será obligatorio para los locales pedir los datos, pero es voluntario para los usuarios darlos. «Agardamos a responsabilidade das persoas, que entendan que é polo seu interese por se houbera unha situación na que fora necesario telos localizados a efectos de posibles contaxios», aseguró el vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda. En todo caso, aseguró que a los 28 días se eliminarán estos datos, «que non poderán ser empregados máis que pola administración sanitaria».

En cuanto a las verbenas y fiestas populares, se exigirá una distancia mínima entre personas de tres metros cuadrados. También hay límites de aforo porque los recintos deberán ser acotados. En aquellos espacios inferiores a los 8.000 metros, será de un máximo de mil personas, mientras que en los que superen esta superficie, lo máximo será dos mil personas. Además, deberán establecerse dos puntos diferentes de entrada y salida, así como medidas para que no se supere la capacidad máxima. A todo ello, hay que unirle que entre el escenario y el público debe haber una distancia de cuatro metros. Tanto los asistentes como integrantes de las orquesta o de los grupos musicales, deberán llevar mascarilla y guardar las distancias interpersonal.

En cuanto a las atracciones de feria, que también podrán retomar su actividad a partir del 1 de julio, deberán fijar una distancia de tres metros cuadrados de distancia interpersonal. Además, aunque no es lo habitual, cuando se trate de instalaciones de una gran superficie, se exigen aforos más reducidos que en el caso de las verbenas. Cuando no alcancen los 8.000 metros cuadrados, el máximo serán 700 personas; y si se superan esa superficie, el millar. Las atracciones se podrán ocupar hasta un máximo que permite guardar la distancia interpersonal de tres metros cuadrados. En caso de esto no ser posible, el aforo debe ser reducido a la mitad.

El vicepresidente de la Xunta aclaró que estas medidas se implantan en una primera fase, hasta el 31 de julio. La intención es a partir de ahí revisar los protocolos para aumentar los aforos, en caso de que las condiciones sanitarias lo permitan. «O que buscamos con estas medidas é permitir empezar estas actividades», aseguró el vicepresidente de la Xunta, que también indicó que desde la administración autonómica van a ser «moi esixentes» con el cumplimiento de la normativa, para lo que se pondrán en contacto también con la Delegación del Gobierno y la Fegamp .

El conselleiro de Sanidade, Jesús Vázquez Almuiña, incidió en que los protocolos tienen el aval de los expertos sanitarios y destacó la importancia de la utilización de la mascarilla tanto en al aire libre como en actividades en espacios cerrados. Así, recordó que la «distancia de 1,5 metros é fundamental e é difícil nalgúns paseos», de ahí que «a máscara sexa esencial tamén ao aire libre». Puso como excepción el ámbito rural, donde es más fácil guardar la separación necesaria. También realizó un llamamiento a los más jóvenes para que no lleven a cabo «agrupación sen as condicións adecuadas» ya que «o virus está circulando».