Confirman 11 casos activos en Xove y se suspenden las visitas a residencias de toda A Mariña

La Voz de Galicia j. a. s. s.

viveiro / la voz 26/06/2020 08:04 h

Son ya once las personas contagiadas por covid-19 en el brote detectado en Xove, a raíz de una comida familiar. Tras las últimas pruebas realizadas ayer, 26 en total en el rastreo a contactos de las personas infectadas, la Consellería de Sanidade confirmó otros tres casos positivos, que se suman a los ocho originales detectados por la Plataforma de Vixilancia e Control Epidemiolóxica y por los Servizos de Medicina Preventiva e Saúde Pública del Sergas. La situación ha llevado a las autoridades sanitarias autonómicas a blindar las residencias de mayores de A Mariña, que suspenden visitas, salidas e ingresos hasta nuevo aviso. La Consellería de Política Social señala que no se han registrado positivos en estos centros, pero el objetivo es que el virus no entre en contacto con población de alto riesgo. Se trata de una resolución «puramente preventiva» cuya duración dependerá de la evolución de la situación epidemiológica de la zona.

Desde que entró en vigor en Galicia el plan de reactivación de las residencias, cuando la comunidad pasó a la fase 2, el 25 de mayo, no se había tomado una decisión de este tipo que afectara a todas las residencias de una área geográfica concreta. Sí que ha habido casos puntuales de centros que, a la espera de análisis, paralizaron visitas e ingresos.

Uno de los contagiados en el brote de Xove es un trabajador de una contratista de Alcoa, cuyo último día en la fábrica fue el martes. Lo desveló el servicio médico de Alcoa San Cibrao, que recordó a la plantilla que es «primordial extremar las precauciones dentro y fuera del entorno del trabajo, al menos durante los próximos quince días». Se ha puesto en cuarentena a los trabajadores que mantuvieron contacto con la persona infectada y se analizan posibles contactos. Se han revisado y extremado las medidas en la factoría.

El alcalde de Xove, Demetrio Salgueiro, explicó que el origen del brote estuvo en una comida familiar. De los ocho primeros infectados, tres son del municipio, un hombre, su esposa y la madre de esta. Los otros tres residen en otros concellos, al menos en Viveiro y Foz. Salgueiro apela a la responsabilidad ciudadana para respetar las medidas de seguridad, distanciamiento e higiene: «Como non había contaxios, pensabamos que xa non había covid-19, pero segue aí con todo o seu perigo».

Al margen de este brote, en A Mariña hay tres positivos más. Uno es un septuagenario de Burela, que permanece ingresado en el Hospital da Mariña. Los otros dos permanecen en seguimiento domiciliario y el Sergas no desvela dónde residen. El alcalde de Ribadeo, Fernando Suárez, citando fuentes de Sanidade, explicó que no viven en su municipio.

Tras detectase el primer positivo en Xove, se activó el protocolo de seguimiento y se realizaron PCR a las personas más próximas. Sanidade sigue rastreando contactos e investigando posibles contagios. De los once positivos, señala el Sergas, la mayoría son asintomáticos o presentan síntomas leves.