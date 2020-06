Muere Manolo Segura, el padre biológico de Borja Thyssen

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia Martín Bastos

25/06/2020 11:15 h

El publicista Manolo Segura, padre biológico de Borja Thyssen, ha muerto hoy a los 77 años tras varios años enfermo de cáncer en Madrid. A finales de los años 70 Segura mantuvo una relación con Tita Cervera durante unos años, fruto de la que nació Borja. No reconoció en aquel momento a su hijo, aunque años más tarde se desveló que él era el padre de Borja, al que el barón Thyssen adoptó cuando se casó con Carmen Cervera. «La relación estaba ...no estaba bien. Hablamos y decidimos no casarnos y, de mutuo acuerdo, no darle mis apellidos. En la vida lo que no hay que ser es falso, a mi los niños nunca me han enloquecido», recordaba hace años en Telecinco.

A pesar de que su relación no terminó bien, Manolo Segura y Carmen Cervera, mantuvieron una inalterable amistad a lo largo de los años, incluso era habitual ver a la baronesa acompañada del empresario y su esposa, Paz Pastor, en diferentes salidas y viajes.

La figura de Manolo ha sido clave como mediador entre Carmen y su hijo Borja. Conciliador, siempre puso de su parte para que madre e hijo solucionaran sus diferencias en los últimos años. Daba igual si el motivo del enfrentamiento era la relación del joven con Blanca Cuesta, o si la discusión se debía a la poca iniciativa de su hijo para trabajar en el Museo Thyssen codo con codo con su madre.

El último adiós a Manolo Segura se celebrará en el cementerio de Tres Cantos, y está previsto que hasta allí se acerquen tanto Tita Cervera como Borja Thyssen. «A Borja lo quiero un 80 % de amigo y un 20 % de padre. El cariño se hace con el trato. Conmigo siempre ha sido muy cariñoso», recordaba en una entrevista en Sálvame. «Mi relación con Borja empezó cuando tenía seis o siete años. Vinieron a verme la madre y el hermano de Carmen a Marbella y me dijeron que Tita y el Barón iban a casarse y que él quería adoptar al niño. Yo les dije que hicieran lo mejor para el niño. Al principio tuve poca relación, lo vi con un año y luego cuando ya tenía dos», explicaba. «El niño tenía siete años y Tita nos reunió Tita en Marbella a Heini, el niño, ella y yo y le dijo: “Borja, Manuel es tu papá, tienes dos papás y tiene mucha suerte de tener dos papás...uno rico y uno guapo"», recordaba Segura en Telecinco en el año 2009.

«Está claro que Tita no le tiene mucha simpatía a Blanca pero en Marbella salíamos a comer juntos. Había una cierta tirantez, hay que entender que es una madre con un hijo único, que ha luchado por Borja todo lo que ha podido, todo lo que tiene Borja se lo debe a Tita», explicaba sobre la complicada relación entre suegra y nuera.