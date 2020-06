El mapa de los rebrotes en España: hay diez comunidades afectadas

0

La Voz de Galicia UXÍA RODRÍGUEZ

25/06/2020

Los rebrotes se multiplican en España desde que se acabó el estado de alarma. El Consejo Interterritorial de Salud acordó denominar como brote a toda «aparición de tres casos entrelazados». Ahora mismo, a los dos focos de Galicia se suman otros repartidos por diez comunidades autónomas.

Galicia

El rebrote en Barbanza. Por el momento, están confirmados los casos de covid-19 en nueve personas, que se corresponderían con seis vecinos de Ribeira, dos de Porto do Son y una de A Pobra, entre los que se encuentran miembros de varias familias o personas que mantuvieron algún tipo de contacto. Sanidade todavía no ha dado por controlado definitivamente el brote de coronavirus. En total, el Sergas ya ha investigado a 107 personas, las cuales deberán permanecer en cuarentena 14 días aunque su resultado haya sido negativo.

A Mariña. La Consellería de Sanidade anunció el pasado miércoles la detección de un brote en la comarca de A Mariña, en el que se han identificado oficialmente ocho contagios por coronavirus. Y el sistema sanitario está pendiente todavía de las pruebas realizadas a personas del entorno de los infectados. El brote surgió en el término municipal de Xove, posiblemente dentro de una misma familia, en un encuentro.

Andalucía

Andalucía registra cinco brotes de coronavirus en fase de control o de investigación, en las provincias de Málaga, Granada, Cádiz y Huelva, con un total de 137 casos confirmados y ha sumado 42 positivos por PRC en las últimas 24 horas, en las que no se han registrado fallecidos, según los datos difundidos este jueves por la Consejería de Salud y Familias.

El que más preocupa es el brote de coronavirus del Centro de Acogida, Emergencia y Derivación de Cruz Roja de Málaga, que ya supera los 80 contagios. En este centro, un centenar de contactos estrechos estaban en estudio después de detectar el primer caso el 21 de junio. Los infectados son en su mayoría gente joven, ya que se trata de migrantes que reciben atención de Cruz Roja tras ser rescatados en patera. Entre esos 80 contagiados hay tanto usuarios como trabajadores del centro de acogida y voluntarios de esta ONG. Todos están en aislamiento y el centro está vigilado por efectivos de la Policía Nacional.

Además, se han registrado otros dos brotes en fase de control (concluidas las pruebas y el estudio de contactos): uno en el Campo de Gibraltar con 22 casos confirmados, vinculados a una pensión y la sede de una ONG en Algeciras (Cádiz), y otro en el distrito de Granada capital, con 11 casos confirmados.

Aragón

Monzón (Huesca). Un total de 10 trabajadores y 5 usuarios del centro Reina Sofía de Monzón para personas con discapacidad intelectual, gestionado por Valentia, han dado positivo por coronavirus tras los brotes detectados en las comarcas de Cinca Medio, Bajo Cinca, La Litera y Bajo Aragón-Caspe.

En Fase 2. El Gobierno de Aragón ha dado por «controlada» la situación en las comarcas de La Litera, Bajo Cinca y Cinca Medio (Huesca) y en la zaragozana de Bajo Aragón-Caspe, en las que se decidió aplicar las reglas de la fase 2 de la desescalada tras un brote originado en el pequeño municipio oscense de Zaidín, ligado a trabajadores inmigrantes de empresas hortifrutícolas. El brote se encuentra «en fase ascendente, pero estable» y suma ya 160 infectados.

Cataluña

Lleida. 42 personas están aislada en el Hotel Rambla de Lleida, la mayoría de ellos temporeros, con siete positivos; y hay 24 contagios también entre temporeros en la granja escuela La Manreana de Juneda, 2 de ellos confinados en un albergue.

En la residencia privada Castrillón de Lleida, se contabilizan 13 residentes y 5 trabajadores con resultado positivo en la prueba decovid-19.

Murcia

En el brote relacionado con un vuelo procedente de Bolivia, el número de casos activos asciende a 19 y la Consejería sigue a más de 60 contactos estrechos que deben seguir en cuarentena.

Además. una veintena de policías nacionales están aislados por precaución tras intervenir en el dispositivo activado en la llegada de una patera al municipio de Águilas (Murcia) en la que viajaba un inmigrante que ha dado positivo por coronavirus, según han informado a Europa Press fuetes de la delegación del Gobierno.

Asimismo, otra decena de personas se encuentran en cuarentena por el mismo motivo, tal y como ha confirmado la Consejería de Salud.

Navarra

Navarra ha registrado en las últimas horas nueve casos positivos por covid-19, dos de ellos relacionados con el brote de la zona norte que acumula 16 contagios y sigue siendo supervisado por las autoridades sanitarias.

El departamento de Salud, en contacto con los ayuntamientos del lugar y los profesionales sanitarios de Atención Primaria, ha intensificado las medidas de rastreo de contactos estrechos y de pruebas diagnósticas (PCR) llegando, por el momento, a más de un centenar de personas.

Además, este jueves ha extendido las pruebas a la plantilla de un centro de trabajo (cerca de 150 empleados) de la zona, al haberse detectado en esa empresa conexiones con el foco inicial de ámbito social y familiar, que no ha producido ingresos hospitalarios por el momento. El rastreo no ha concluido por lo que no hay que descartar nuevos positivos.

País Vasco

Los focos de la Covid-19 en dos hospitales y una residencia del País Vasco, que han ocasionado tres muertos y 65 contagios. El registrado en Orio suma 13 personas positivas.

Castilla y León

El vicepresidente y portavoz de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, ha detallado este jueves que se mantienen activos seis focos de nuevos contagios de covid-19 en la Comunidad y pide que se mantenga las precauciones, aunque por el momento no se plantea intensificar medidas de control en la Comunidad.

En concreto, se trata de los brotes registrados en dos residencias de Valladolid y en el Hospital Río Hortega --22 afectados-- la pasada semana y tres nuevos focos en la provincia de Soria, todos ellos «localizados y en estudio». «Estamos realizando 2.800 PCR diarias para controlar la actividad de estos brotes», ha señalado Igea.

Canarias

Pateras llegadas a Fuerteventura. Tres naves que llegaron a la isla con migramtes suman un total de 34 personas contagiadas.

Extremadura

Navalmoral de la Mata. La persona que ha originado el brote de coronavirus en la localidad cacereña de Navalmoral de la Mata, que alcanza ya los 20 casos confirmados de covid-19 y otras 30 personas aisladas, está en paradero desconocido, por lo que se encuentra en búsqueda y captura por las fuerzas de seguridad.

La totalidad de las personas aisladas, la mayoría asintomática o con afección leve, y todas ellas del entorno magrebí y en su mayoría jóvenes, pertenecen a seis agrupaciones de convivientes con vínculos entre ellos.

Valencia

La Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública ha confirmado la existencia de un brote en la localidad valenciana de Rafelbunyol (Valencia) y ha elevado a siete los casos confirmados activos de covid-19.

Sanidad inició una investigación por los primeros tres casos que presentaban infección activa por coronavirus, miembros de un mismo núcleo familiar, y que ha llevado a ampliar la investigación a estudiar posibles contactos en la empresa donde trabajan.

En concreto se han realizado pruebas PCR a 349 trabajadores de dicha empresa, situada en Rafelbunyol. Tras el estudio y comprobaciones de cada muestra, Salud Pública ha podido comprobar que 345 han dado resultado negativo y, saber que existen cuatro casos con infección activa, por lo que confirma que existe un brote epidémico con un total de siete casos, incluidos los tres miembros de la unidad familiar, por la que se inició el estudio y seguimiento.