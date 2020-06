Hallan un prometedor sistema planetario en el vecindario de la Tierra

0

La Voz de Galicia La Voz

25/06/2020 20:11 h

En 1995 se descubrió el primer planeta fuera de nuestro Sistema Solar. Desde entonces la ciencia y la tecnología han permitido detectar más de 4.000 mundos extrasolares. En la actualidad el desafío ya no reside solo en localizar nuevos planetas y sistemas, sino también en explorar las posibilidades de que contengan agua o, incluso, alguna forma de vida.

La revista Science ha publicado este jueves el descubrimiento de dos supertierras y un posible tercer planeta en torno a una estrella vecina, que forman el sistema planetario compacto más cercano conocido. GJ887, situada a unos 10,7 años luz, es la duodécima estrella más cercana. Se trata de una estrella enana roja, el tipo de estrellas más común en la Vía Láctea, que presenta una masa equivalente a la mitad de la de nuestro Sol y una temperatura aproximadade unos 3.400 grados, unos 2.100 grados más fría que nuestra estrella.

«Hemos hallado dos supertierras, o planetas más masivos que la Tierra, en torno a GJ887» , explica Eloy Rodríguez, investigador del Instituto de Astrofísica de Andalucía (IAACSIC) que ha participado en el hallazgo. «Los planetas, denominados GJ887b y GJ887c, presentan respectivamente una masa mínima de unas cuatro y siete veces la terrestre y ambos giran alrededor de su estrella a una distancia menor que la zona de habitabilidad, o región en la que sería posible la existencia de agua líquida en superficie. Sin embargo, el segundo planeta orbita muy cerca del borde interno de dicha zona. Además, hemos encontrado indicios de la existencia de una tercera supertierra que, de confirmarse, se hallaría dentro de la zona de habitabilidad», reconoce.

GJ887 se convierte así en uno de los sistemas multiplanetarios más cercanos conocidos, solo por detrás de los de Próxima Centauri y Wolf359, situados a 4.2 y 7.9 años luz de distancia y con dos planetas detectados en cada uno de ellos. GJ887 constituye el más compacto, con sus dos planetas girando en torno a la estrella cada 9,3 y 21,8 días, y el tercer candidato cada 51 días. «Dada su masa mínima, en principio podrían ser supertierras rocosas, pero esto no lo sabemos con seguridad. A falta de una medida del radio, que no tenemos porque los planetas no transitan, no podemos determinar su densidad media. Además, dependiendo de la inclinación de la órbita con respecto a nosotros, las masas podrían ser mucho mayores y pasar al rango de los minineptunos, con mayor contenido de agua en su estructura», apunta Pedro J. Amado, investigador del IAA-CSIC.