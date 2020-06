Cristina Tejera: «Nuestras abuelas ya practicaban el 'slow cooking'»

0

Slow cooking. Esos términos en inglés no han dejado de resonar durante los tres meses que ha durado el estado de alarma. La gente ha vuelto a cocinar y a hacer platos que, de repente, les han devuelto a los sabores de la infancia. Para la endocrina del Hospital Naval de Ferrol, Cristina Tejera, es un hábito que no debería perderse en esta nueva normalidad en la que nos hemos sumergido. Porque esas recetas no son más que una prueba de las bondades de la dieta atlántica. Sobre ella y sobre cómo ese tipo de alimentación ha de convertirse en un elemento clave de la nueva normalidad hablará en la Mesa Saludable online, organizada por Vegalsa-Eroski, la Fundación Dieta Atlántica y la USC, que será retransmitida en directo desde las ocho de esta tarde a través de Facebook, YouTube y la página web de La Voz de Galicia.

-¿Por qué es un ingrediente clave?

-Durante el confinamiento hemos reducido el ejercicio y también hemos sufrido un impacto emocional que nos ha afectado a la alimentación. La dieta atlántica, la que está basada en el producto fresco, de cercanía y de kilómetro cero, es clave para ganar en salud y disfrutar de la nueva normalidad, de lo cotidiano.

-¿Tenemos que comer y cocinar como nuestras abuelas?

-No hay nada que no esté inventado. Nuestras abuelas ya practicaban el slow cooking, Cogían para cocinar el producto de temporada, el fresco que es el que tiene más propiedades nutricionales. Porque no es lo mismo comer una sandía ahora que en primavera. Ahora la sandía, al igual que la fruta de hueso, es cuando tiene más propiedades.

-¿Entonces, mejor consumir producto de temporada?

-Es lo ideal comer fruta y verdura de temporada. Cuando compro producto fresco, también me fijo mucho en la procedencia. Eso es algo en lo que trabajamos mucho en la Fundación Dieta Atlántica. La verdura también la podemos consumir en conserva porque es recogida en temporada y luego no pierden tanto las propiedades. Ahora, por ejemplo, podemos comer grelos en conserva.

-Mucha gente volvió a cocinar durante el confinamiento. No hay que perder la costumbre.

-Tengo muchos pacientes que han mejorado en el confinamiento. Por falta de tiempo no lo hacían, pero puede hacerse. Preparar un táper o hacer un esfuerzo al llegar a casa para planificar qué llevar al trabajo. Luego hay que tener cuidado con la cervecita, pero podemos tomar tapas saludables, que no sean fritos.