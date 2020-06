¿Cuánto ha cobrado Rocío Flores por su primera entrevista en solitario?

0

La Voz de Galicia Martín Bastos

25/06/2020 11:03 h

Rocío Flores Carrasco ha vuelto de Honduras por la puerta grande. Y es que generalmente, los concursantes de Supervivientes resuelven mediante entrevistas en revistas del corazón algunas de las tramas que quedaron pendientes en el reality de Telecinco. Lo más habitual es que lo hagan en la revista Lecturas, en la que los rostros de Telecinco son habituales, pero en esta ocasión Rocío Flores ha ido más allá. La nieta de Rocío Jurado protagoniza la portada de la revista ¡Hola!. No es la primera vez que sale en ella, ya que durante años posó junto a sus padres en ella, pero ahora lo hace en solitario, tomando claramente el relevo de una saga que continua.

En los últimos años la revista ha publicado en exclusiva las fotos de la segunda boda de su madre con Fidel Albiac, a la que ni ella ni su hermano David fueron invitados. Tras un controvertido y delicado episodio que tuvo lugar hace años, cuando Rocío Flores era adolescente y que terminó con una condena por malos tratos a su madre de forma habitual, la relación entre madre e hija es inexistente. Por el medio, Rocío Carrasco ha proseguido la batalla judicial con el padre de sus hijos, al que denunció por malos tratos (que fue desestimada) y también diversos delitos económicos. Antonio David Flores, un rostro habitual de los programas del corazón, estuvo varios años retirado de la televisión y volvió triunfal a la pasada edición de GH VIP, con su hija Rocío Flores como defensora.

Y del plató de GH VIP a la isla de Supervivientes. Rocío Flores fue uno de los fichajes estrella de la última edición del programa y, contra todo pronóstico, logró colarse en la final y quedar de tercera finalista. Pese a comenzar rodeada de acusaciones de favoritismo, la joven logró ganarse el favor del público y de sus compañeros. En la isla habló de su madre, y dio los primeros pasos para un acercamiento que no se sabe si será posible o no.

Tras su portada en la revista ¡Hola!, en la que aparece con un vestido color malva y con el mar de fondo, se han desatado las especulación sobre cuánto habría cobrado por ella. «La relación con mi madre debe arreglarse. Es una persona fundamental en mi vida. He pensado muchas veces en mi abuela; si estuviera aquí, estoy segura de que nada de esto hubiera pasado», asegura.

«No he ido a Honduras para aprovecharme de la imagen de mi madre, sino para que la gente conozca cómo soy. Antes del concurso, tenía miedo de que me tacharan de agresiva. Quiero demostrar que no lo soy», añade, refiriéndose probablemente al grave episodio que tuvo lugar hace años y que se desveló cuando entró en Supervivientes.

«He aprendido a creer mucho en mí y valorar otras cosas a las que no das importancia en el día a día, como estar con tus seres queridos. Mi balance es positivo», asegura sobre su paso por el programa.

La idea de Rocío Flores es seguir estudiando Dietética y nutrición, y aunque sus deseos de reconciliarse con su madre están ahí, lo cierto es que cada vez ese momento parece más lejano. «Si volviera a ver a mi madre, le daría un beso y un abrazo, que es más importante que una conversación. Me acuerdo de ella todos los días. En estos últimos años la he llamado unas seis veces y solo me lo cogió una vez. Fue para preguntar por mi hermano y la respuesta no fue muy agradable», aseguraba.

La entrevista ha tenido numerosas reacciones, entre ellas la de su tía Rosa Benito, que le hizo una recomendación a la joven: «Yo viendo y escuchando lo que estoy escuchando, lo que le diría a Rocío Flores es que dejara ya hablar de su madre. Primero porque a su madre le ha tirado muchas veces, le ha puesto la mano y la madre ha pasado sin pena ni gloria. ¿Qué necesidad tiene de seguir hablando de su madre cuando de su madre no tiene respuesta? Rocío deja ya de hablar de tu madre, no merece la pena».

Además se ha especulado mucho con el precio de esta exclusiva. Jesús Manuel Ruiz ha asegurado en Sálvame que podría haber alcanzado los 65.000 euros. «El interés es verla en portada diciendo aquí 'estoy yo'», aseguraba el colaborador.

Coincidiendo con la publicación de la entrevista, uno de los momento más esperado de era la aparición la noche del miércoles de Rocío Carrasco en Lazos de Sangre, el programa que presenta Boris Izaguirre en La 1, por el que ha fichado recientemente. A pesar de que participó en el de Carmen Sevilla, anoche no lo hizo en el dedicado a Al Bano.