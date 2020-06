¿Qué le pasa ahora al anticiclón de las Azores?

0

La Voz de Galicia Xavier Fonseca

24/06/2020 13:40 h

Un anticiclón abarca un espacio donde la presión es más elevada que la de sus alrededores. Existen dos tipos: los termodinámicos y los térmicos. Estos últimos se forman cuando en un determinado lugar hace mucho frío y el cielo está despejado. Como el aire es muy pesado crea una zona de alta presión sobre la superficie. Son habituales en las regiones heladas del planeta. En el hemisferio boreal se producen en Groenlandia y Siberia.

Los termodinámicos se forman como consecuencia de la circulación general de la atmósfera. En la Tierra hay zonas donde el aire sube y baja. En las regiones donde desciende, la presión aumenta, y, por ello, tenemos anticiclones. El caso más famoso es el de las Azores, que se corresponde con la parte de bajada de la célula de Hadley. Son anticiclones semipermanentes, que se localizan a unos treinta grados de latitud norte. Este tipo de sistemas de altas presiones se alimentan de aire cálido y por ello aparece a partir de la primavera, cuando la radiación solar comienza a aumentar.

A estas alturas del año, el anticiclón tendría que tener un presencia notable, algo que se traduce en un presión elevada. Sin embargo, desde que empezó junio mantiene una actitud muy discreta, igual que se presión central no ha superado ni superará los 1,030 milibares en ningún momento.

Además, está situado al oeste de la Península, una buena posición para el resto de la Península, pero únicamente es capaz de influir sobre Galicia en forma de cuña. Esto garantiza episodios de tiempo seco, como el de estos últimos días, aunque también favorece que las influencias atlánticas afectan a la comunidad en cualquier momento, tal y como estamos viendo ahora. Este miércoles será una jornada de humedad en la costa y tormentas en el interior.

Actualmente la circulación del aire es del oeste precisamente por la posición del anticiclón de las Azores. Y los modelos no acaban de mostrar que se vaya a intensificar a medio plazo. Mientras no se posicione al norte de la Península, no se impondrá el sol y el calor de manera generalizada. Con esta situación, la atmósfera se comportará de manera muy cambiante, con días de cielo despejado, sobre todo en el interior, pero con alta probabilidad de presencia de cielos cubiertos.