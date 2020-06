Guerra abierta entre Jorge Javier Vázquez y Santiago Abascal: «Para mí, es fascismo puro y duro»

0

La Voz de Galicia La Voz

24/06/2020 13:35 h

Jorge Javier Vázquez está de nuevo en el centro de la polémica. Pocos días después de su encendida pelea en directo con Belén Esteban en la noche del pasado sábado, el presentador de Sálvame ha abierto ahora un frente contra Vox y la ultraderecha, así como los periodistas y tertulianos que los defienden.

La bronca con Belén Esteban ya había tenido un trasfondo político. Jorge Javier se enzarzó con ella en una acalorada discusión después de que esta criticara la gestión que ha llevado a cabo el Gobierno con la crisis del coronavirus. En el calor de la refriega, el presentador terminó abandonando el plató Sábado Deluxe.

Lejos de aplacarse los ánimos, en la tarde del martes el popular rostro de Mediaset cargó contra con vehemencia contra la ultraderecha y aseguró que se está «confundiendo la libertad con dar alas al fascismo».

Una de sus tertulianas, Gema López, intentó hacerle ver otro punto de vista ante esa postura: «Tú estás siendo fascista de esa manera; antidemocrático es que no se deje hablar a alguien que piense de otra manera», pero el presentador no se mostró dispuesto a dar un paso atrás en este asunto.

Les presento al auténtico Kim Jong Vazquez, (en ética democrática y en estética), que se dedica a demonizar y a insultar histéricamente a 4 millones de españoles desde @telecincoes y a allanar el camino de la violencia contra ellos.



No te lo vamos a permitir, millonario progre. pic.twitter.com/lcOOn4IDBH — Santiago Abascal 🇪🇸 (@Santi_ABASCAL) June 23, 2020

«¿No os dais cuenta de que es un discurso antidemocrático?», les dijo a los tertulianos que criticaban su radical postura y expresó su rechazo contra «alguien que está fuera de la ley, con discursos racistas, xenófobos, homófobos».

«En este programa, cuando esté yo delante, no lo voy a consentir, aunque parezca muy dictatorial, y me parece terrible que en este país en otros programas se den alas a este tipo de tertulianos y periodistas», sentenció Jorge Javier. «Es un partido que a mí me insulta».

«Blanquear el fascismo es como si justificamos los asesinatos. Para mí, es fascismo puro y duro y voy a intentar por todos los medios que no tengan voz en este programa. Y creo que es un error que los programas de televisión inviten a periodistas y tertulianos que los apoyan y les dan voz», aseguró Jorge Javier en un discurso muy acalorado que lo convirtió en objeto de críticas y alabanzas en uno de los temas más debatidos del día en las redes sociales entre los detractores y los partidarios de su postura.

El propio Santiago Abascal se hizo eco de las palabras de Jorge Javier Vázquez y le respondió a través de Twitter difundiendo un fragmento del vídeo del programa en el que expresa su veto a la ultraderecha. «Les presento al auténtico Kim Jong Vázquez, (en ética democrática y en estética), que se dedica a demonizar y a insultar histéricamente a 4 millones de españoles desde Telecinco y a allanar el camino de la violencia contra ellos. No te lo vamos a permitir, millonario progre», escribió el líder de Vox.

#️⃣ Kim Jong Vázquez



Por su pelea con Belén Esteban y su posterior discurso.



Ha nacido el meme que relaciona a Jorge Javier Vázquez con el dictador norcoreano Kim Jong Un. pic.twitter.com/MTYAvc7sBc — Tendencias España (@TendenciasAhora) June 24, 2020

El apelativo impuesto por Abascal dio lugar a numerosas bromas y comparaciones entre el líder norcoreano y Jorge Javier Vázquez, quien, curiosamente, el martes lucía una chaqueta gris de corte militar que guardaba un gran parecido con el uniforme que luce el dictador Kim Jong-un.

«Este es un programa de rojos y maricones»

Este estallido de Jorge Javier Vázquez se produce menos de dos meses después del sonado enfado que tuvo en directo con su tertuliano Antonio Montero, reconocido votante de Vox, después de después de que este intentase colar en el programa el argumentario del partido.

En aquella ocasión, el debate del programa giraba en torno a la infidelidad del presentador Alfonso Merlos hacia su pareja, la exconcursante de Gran Hermano Marta López, que se hizo pública cuando en plena videollamada en directo en un programa «se coló» detrás de Merlos una joven semidesnuda, Alexia Rivas.

Marta López, tras pillar a una mujer semidesnuda en la videollamada de su novio Alfonso Merlos: "Sé quién es ella".

Pues se vislumbran cuernos, añado yo. pic.twitter.com/zbZgdWFhLa — pedrojesusfdez🇧🇴#GobiernoDimisión (@pedrojesusfdez) April 24, 2020

Aquel día en Sálvame, el formato que la cadena de Fuencarral dedica a los temas del corazón, los invitados estrella eran precisamente Merlos y López, un reencuentro que estaba precedido por una tertulia sobre el tema. Entre los intervinientes figuraba Antonio Montero, reconocido votante de Vox, que intentó colar un ataque al líder de Unidas Podemos sin venir a cuento, lo que acabó provocando las iras del presentador, Jorge Javier Vázquez. Así, Kiko Matamoros señalaba que Alfonso Merlos podía haberse saltado el confinamiento propio del estado de alarma en el que está inmerso el país, momento que Montero aprovechó para decir que no entendía porqué se le criticaba, cuando el propio vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, se lo saltaba. «No puedes decir eso Antonio, estoy hasta las narices de que coléis los discursos de Vox aquí, no lo voy a permitir», saltaba de inmediato Jorge Javier.

Jorge Javier Vázquez se merece el aplauso de los demócratas. Así se arrincona el discurso del odio de la ultraderecha.

Termina con esta frase:

«Este programa es de Rojos y Maricones». 👏👏👏👏pic.twitter.com/bFH8entIRI — Manuel J Arias ✊️ (@manueljarias) April 27, 2020

«Pero qué tiene que ver aquí Pablo Iglesias o el chalé de Galapagar», continuaba exaltado en directo el presentador, que ya con un notable enfado concluía aportando una de las frases que lo han convertido en la tendencia número uno en Twitter esta tarde: «Este programa es de rojos y maricones. Punto. Y el que no lo quiera ver que no lo vea». Posteriormente, y antes de que apareciese en plató Alfonso Merlos, se tomó con humor la situación e intentó quitarle hierro al asunto preguntándole a Merlos si su infidelidad había sido «una trama del Gobierno bolivariano».

JORGE JAVIER PREGUNTANDOLE A MERLOS QUE QUE CULPA TIENE PABLO IGLESIAS EN ESTO JAJAJAJAJAJA #salvame #loestamosconsiguiendo pic.twitter.com/K1xSbTCr21 — 🐝pablo (@pablooisback) April 27, 2020

Cabe recordar además que Merlos, hoy colaborador en varios espacios de Mediaset, fue el creador y presentador durante años de Al Día, informativo de 13TV, propiedad de la Conferencia Episcopal Española y con un marcado contenido ideológico ligado a la derecha. Quizás la pregunta de Jorge Javier iba también tirada por ese motivo.

Vox tilda al formato de «telebasura»

También en aquel momento la reacción por parte del partido aludido, Vox, llegó a través de un tuit: «Es indignante que a los españoles se les impida enterrar a sus muertos en familia y sí se permita a millonarios progres hacer tele basura». La fuerza política completó la respuesta aludiendo a la polémica violación de una concursante en un programa que Jorge Javier presentó, Gran Hermano: «tu programa se emite gracias a una concesión pública, la misma concesión con la que silenciaste una violación en directo».