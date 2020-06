Cientos de personas reclaman en Santiago residencias de mayores y servicios sociales públicos

0

Redacción 24/06/2020 14:39 h

Cientos de personas participaron desde mediodía en Santiago en una manifestación convocada por el Movemento Galego pola Defensa das Pensións Públicas, en la que clamaron«Por uns servicios sociais 100 % públicos (Residencias, Servicios de atención no fogar, centros de día) e contra a privatización». Así constaba en una gran pancarta que encabezaba la marcha. Participaron representantes del PSdeG-PSOE, BNG, Galicia en Común y Marea Galeguista, cuyos portavoces defendieron los objetivos de la movilización y reprobaron las políticas de la Xunta para este sector en los mandatos presididos por Núñez Feijoo.

La manifestación partió pasadas las 12.00 de la Alameda, recorrió calles del Ensanche y de la zona monumental y entró en la Praza do Obradoiro a partir de las 12.45, para deshacerse pasadas las 13.30 horas. Numerosos asistentes vestían chalecos verdes y amarillos, en los que indicaban su pertenencia a las plataformas de pensionistas de Vigo, Ferrolterra, Lugo o Santiago.

En la plaza, los asistentes se concentraron ante el palacio de Raxoi y escucharon alocuciones de representantes de la organización, y del personal, familiares y usuarios de residencias de mayores de Galicia. Criticaron el elevado número de muertes en estos centros causa del covid-19, sobre todo en los privados, donde fallecieron 24 veces más, indicaron . Insistieron asimismo en demandar un sistema para la autonomía y para la atención a la dependencia pública y de cobertura universal, como un pilar más del estado de bienestar, junto a los sistemas públicos de educación, sanidad y pensiones conseguidos hasta ahora.

Portavoces del Movemento Galego pola Defensa das Pensións Públicas indicaron que les preocupa especialmente la situación de las residencias, porque cualquier persona puede necesitar ser usuaria de estos centros. Por eso exigen que ofrezcan un buen servicio. Insistieron en que la prioridad es que las personas mayores pasen el mayor tiempo posible en su domicilio, con servicios de ayuda y asistencia; pero que si precisan acudir a una residencia es importante que esté lo más próximo al domicilio para favorecer la visita de familiares y que ofrezca buenos servicios. Resaltaron como, a pesar de que solo el 3 % de las personas mayores de 65 años están en residencias y el 97 % no, la mortalidad por covid-19 fue prácticamente igual entre ambos colectivos y reiteraron la petición de explicaciones por lo ocurrido en los centros privados.

Durante la marcha y en el Obradoiro corearon consignas alusivas a los motivos de la movilización, como Servizos públicos e de calidade, O público é servizo e o privado beneficio, Non non non ás privatizacións, Máis coidados para os maiores, Menos discursos e máis recursos y otras. Durante toda la movilización se insistió en guardar las distancias, se usaban mascarillas y se observaron otras medidas de seguridad.