El peligro de los rebrotes: estos son las zonas más afectadas de España

La Voz de Galicia UXÍA RODRÍGUEZ

24/06/2020 10:52 h

Un estado de alarma por territorios o a nivel nacional. Esta sería la respuesta del Gobierno si los rebrotes se agravan. En estos momentos, no hay otro mecanismo para limitar la movilidad en el país.

«Si llegara el momento de que tengamos una situación grave, el Gobierno puede decretar perfectamente la alarma en una parte del territorio, sino en todo», aseguró este martes la vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo. Con los brotes activos que hay actualmente no es necesario implementar ninguna medida más allá de la sanitaria o regresar a una fase con más restricciones, según el Ejecutivo. Por ahora, lo que «se plantea» el Gobierno es que todos los ciudadanos puedan «contribuir» con su «cuota» para no tener que volver a aplicar este mecanismo constitucional que decayó el pasado domingo más de tres meses después de su entrada en vigor.

Al hilo de las declaraciones de Carmen Calvo, la ministra portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, recalcó que esa posibilidad no está sobre la mesa. «El Gobierno no está estudiando ni en el corto ni en el medio plazo volver a decretar el estado de alarma. Para los brotes esporádicos existen los instrumentos necesarios para acotarlos», aseguró para luego matizar que, de ocurrir, «no hay sustitutivos del decreto de alarma para limitar derechos fundamentales. No debemos engañarnos». La legislación actualmente vigente solo permite limitar la movilidad para grupos muy reducidos y en lugares muy concretos y pequeños.

En estos momentos, hay más de una decena de brotes activos en España. Casos importados, hospitales, residencias de mayores y explotaciones hortofrutículas son los principales escenarios de los contagios. El último rebrote detectado en las últimas horas ha tenido lugar en una residencia de mayores de Lérida.

El Ministerio de Sanidad comunicó este martes una muerte y 108 contagios en las últimas 24 horas, 45 de ellos en Aragón, con lo que la epidemia ha causado ya 28.325 fallecidos y 246.752 positivos confirmados mediante pruebas PCR.

CATALUÑA

18 infectados. La residencia Castrillón de Lérida ha registrado un brote de coronavirus con 13 residentes y 5 trabajadores que han dado positivo. Cuatro de los usuarios contagiados están hospitalizados. Según ha informado el Departamento de Salud, desde atención primaria se está llevando a cabo un refuerzo de enfermería y auxiliares para apoyar las tareas de atención en la residencia.

Paralelamente, Salud confirma que hay un total de 42 personas aisladas en el Hotel Rambla de Lérida, la mayoría temporeros, y 7 de ellas han dado positivo en covid-19. Igualmente, en la granja escuela La Manresana de Juneda hay 24 temporeros positivos más, 2 de ellos aislados en el albergue de Seròs.

ARAGÓN

Primer retroceso. Los brotes de coronavirus detectados en varias zonas de Huesca obligaron al Gobierno de Aragón a tomar una decisión, por ahora, única en España al obligar a varias zonas a retroceder en la desescalada. La comarca de Baja Aragón-Caspe, en la provincia de Zaragoza, ha sido la última en volver a la Fase 2. Once personas, trabajadores temporales en la campaña de la fruta, han dado positivo en coronavirus y se encuentran en su domicilio en cuarentena.

Se suma a las comarcas oscenses del Bajo Cinca, Cinca Medio y la Litera. Sus 70.000 vecinos se convirtieron el lunes en los primeros en dar un paso atrás. Los contagios afectan a 78 trabajadores de empresas agrícolas, explotaciones e industrias de la zona. La mayor parte de los infectados son personas jóvenes y con una afección leve.

VALENCIA

Empresa cárnica. Seis trabajadores de una empresa de Rafelbunyol (Valencia), dedicada al procesado de productos derivados de pollo y conejo, han dado positivo por covid-19. La empresa cárnica Uvesa de Rafelbunyol ha afirmado que se han realizado 400 PCR de forma aleatoria y voluntaria sobre un total de 600 trabajadores, entre el miércoles y el jueves de la semana pasada. El primer día dieron positivo seis personas y el segundo, ninguna.

MURCIA

Brote importado. El número de contagiados en la Región por el brote de coronavirus importado desde Bolivia asciende a 17 personas en los municipios de Murcia y Cartagena, y hay más de 60 contactos estrechos de los infectados en cuarentena.

El vuelo procedente de Bolivia aterrizó en España el 3 de junio, con tres pasajeros que se dirigían a la Región de Murcia, aunque se ha detectado otro pasajero que dio positivo en Cataluña. «Alguna persona se pudo contagiar en el avión, pero alguno de ellos ya vino positivo desde Bolivia porque procedía de una zona en la que, en teoría, estaban en cuarentena», según el consejero de Salud, Manuel Villegas.

NAVARRA

Reuniones familiares. Los contactos estrechos entre familiares y amigos son el origen del repunte registrado en Navarra. Una veintena de personas están contagiadas después de dos encuentros en el ámbito familiar, uno en el norte de la comunidad y otro en Pamplona y Comarca.

En las últimas 24 horas, el Departamento de Salud informó de 13 nuevos infectados, aunque solo uno de ellos está relacionado con esos dos focos. El director general de Salud, Carlos Artundo, llamó este martes a la prudencia y aseguró que «estos pequeños repuntes se van a seguir produciendo, son prácticamente inevitables, lo que es importante es cómo respondemos ante ellos, y en esta ocasión podemos estar razonablemente tranquilos porque se está respondiendo correctamente, identificando lo más rápidamente posible los casos, haciendo la PCR a todas las personas, también a los contactos directos, y a partir de ahí ya se puede decir que tienes controlada la situación».

PAÍS VASCO

El foco de Basurto. Una decena de personas han resultados infectadas por un brote de coronavirus desatado en una residencia de mayores situada en el centro de Bilbao. El foco partió -según todos los indicios- de alguien que visitó a un paciente ingresado en el hospital de Basurto, donde se trabaja desde hace dos semanas en el seguimiento de un rebrote hospitalario.

CASTILLA Y LEÓN

Valladolid. Un rebrote en el hospital Río Hortega de Valladolid, se salda con 18 casos, 12 de ellos sanitarios y seis pacientes, tras detectarse en el centro un positivo el pasado 16 de junio de un enfermo que había dado negativo en pruebas diagnósticas precedentes en varias ocasiones.

ANDALUCÍA

Varios rebrotes. A los diecinueve contagios en dos pensiones de Algeciras que se encuentras aisladas tras registrarse un muerto, se suma el de un sargento del acuartelamiento Camposoto de San Fernando (Cádiz) que dio positivo por coronavirus y que ha puesto en cuarentena a otros 30 militares que han estado en contacto con él. Se han detectado también nueve positivos diagnosticados por PCR que afectan al centro de acogida y emergencia de Cruz Roja en Málaga, donde se investigan unos cien contactos estrechos. Además, en Granada hay varias personas contagiadas de la misma familia.

Otro de los rebrotes nuevos se produjo en Málaga, con nueve contagios confirmados y un centenar de personas bajo seguimiento relacionadas con el Centro de Acogida, Emergencia y Derivación Cruz Roja de la capital.

CANARIAS

Contagios en pateras. En estos momentos, Fuerteventura cuenta 31 inmigrantes, entre ellos varios menores, que han dado positivo en las pruebas de la covid-19, 14 procedentes de la patera que llegó al puerto de Gran Tarajal el 14 de junio y 17 de la embarcación del 18 de junio. Desde hace semanas, la Consejería de Sanidad realiza pruebas PCR a todas las personas inmigrantes que llegan en patera al archipiélago, antes de que comiencen su periodo obligatorio de cuarentena de 14 días.

EXTREMADURA

Convivientes. La Consejería extremeña de Sanidad emitió ayer una resolución para extremar las medidas de prevención y distanciamiento social en Navalmoral de la Mata, junto a un mayor control policial, con el fin de evitar que se convierta en brote el agrupamiento de 14 casos de covid-19 de personas convivientes y que están aisladas en este momento. El objetivo es que el virus no salga del entorno.

