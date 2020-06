El nuevo récord de contagios en Buenos Aires abre la opción de una cuarentena más estricta

0

Redacción 23/06/2020 13:37 h

El Ministerio de Salud de Argentina dio ayer un nuevo balance de la situación de la pandemia en el país y sus cifras arrojan un nuevo récord en el Área Metropolitana de Buenos Aires, ante lo cual el ministro de Seguridad de la Provincia, Sergio Berni, ha defendido una nueva «cuarentena absoluta, más rigurosa» y «sin transporte público». En las últimas 24 horas, las autoridades sanitarias han confirmado 2.146 nuevos casos, que en su totalidad han sido localizados en la capital bonaerense, 1.037 en la Provincia y 1.021 en la Ciudad, señala Europa Press.

Si las autoridades de Nación, Provincia y Ciudad están evaluando si aumentan en estos días los casos de contagios en el AMBA, bien podríamos los argentinos seguir haciendo un esfuerzo más por 15 días para disminuir la circulación del virus. — Sergio Berni (@SergioBerniArg) June 23, 2020

El total de casos confirmados ha ascendido, por tanto, a 44.931, mientras que las personas muertas a causa del covid-19 son ya 1.043, después de los últimos 32 fallecidos. «Este virus está ligado a la actividad social, cuanto más actividad social, más cantidad de contagios. Si queremos conservar y rescatar ese gran esfuerzo que hicimos los argentinos, debemos ir por lo menos a 15 días de una cuarentena estricta», ha dicho Berni.

«Debe ser una cuarentena mucho más rigurosa que al principio, y si me pregunta a mí, ni siquiera con transporte público. Cada uno de los servicios esenciales debería garantizar cómo llegar al lugar», ha señalado el ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires. «Con estos números de contagios no hay ninguna duda», ha zanjado Berni durante una entrevista con el canal de noticias argentino A24, en donde también ha lamentado que «la cuarentena hace rato que no existe» en la capital. La posibilidad de una vuelta a las medidas de confinamiento está encima de la mesa del Gobierno de Argentina desde hace varios días, después de que se produjera un repunte de los contagios tras la relajación de algunas restricciones.

«Si tengo que volver atrás, voy a volver atrás; si hay que cerrar el transporte público, lo cerramos», dijo días atrás el presidente de Argentina, Alberto Fernández, quien al ser cuestionado por la posibilidad de poder volver a la primera fase de contención de la pandemia, manifestó que haría «todo lo que sea para salvar la vida de los argentinos». Fernández anunció la semana pasada que, para intentar desincentivar la presencia de más personas circulando por las calles del Área Metropolitana de Buenos Aires, donde «se concentra el 96 por ciento del problema del coronavirus», limitaría el uso del transporte público a los trabajadores esenciales.