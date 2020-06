El Gobierno descarta por ahora recuperar el estado de alarma ante los rebrotes y descarga las actuaciones en las comunidades

0

La Voz de Galicia Fran Balado

Madrid | La Voz 23/06/2020 14:10 h

«El Gobierno no está estudiando ni en el corto ni en el largo plazo volver a activar el estado de alarma». Con esta contundencia salió al paso la portavoz del ejecutivo, María Jesús Montero, de las informaciones que apuntaban que ante el rebrote de algunos casos del covid-19 Moncloa estaría barajando volver a decretar un nuevo estado de alarma, abandonado este domingo en gran parte del territorio español tras 100 días de excepcionalidad. «La pandemia está controlada, sigue la evolución que se preveía y cada vez asistimos aun número menor de contagios», afirmó la también ministra de Hacienda.

Montero no solo admitió la incidencia de algunos nuevos casos como en Huesca, que han obligado al regreso de algunas zonas de esta provincia a la fase dos de desescalada, sino que no descartó «probables brotes esporádicos»; no obstante, consideró que existen «instrumentos para poder acotarlos», una tarea que descargó sobre las comunidades autónomas.

Eso no quita que en caso de que la «situación sanitaria global del país cambiara globalmente drásticamente, el Gobierno activaría todos los mecanismos que tiene a su alcance para frenar al virus», recurriendo, si fuese necesario, a una nueva implantación del estado de alarma.

Montero matizaba otra frase pronunciada horas antes por la vicepresidenta Carmen Calvo, en la que mostraba la disposición favorable del Ejecutivo a reutilizar este instrumento en caso de que hubiera que limitar la movilidad entre territorios en España por un repunte de casos de coronavirus.

Calvo había dicho que el Gobierno se planteaba «decretar la alarma en una parte del territorio, si no en todo» si se agravaran los brotes. «Ojalá no lo tengamos que hacer, pero seremos contundentes para proteger la salud. Llegado el momento, el Gobierno volverá a dar señales de responsabilidad», dijo en una entrevista en Antena 3.

Ataques contra el PP

A pesar de que tanto Génova como Ferraz han admitido recientemente contactos para explorar grandes acuerdos de Estado, como en materia sanitaria tras el azote del coronavirus o la convalidación del llamado decreto de la nueva normalidad, de puertas afuera todo sigue igual. La ministra portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, dedicó gran parte de su intervención inicial tras el Consejo de Ministros de este martes en arremeter contra los populares, a los que acusó de estar maniobrando en las instituciones europeas para que Bruselas ponga las cosas difíciles a España a la hora de acceder al fondo de reconstrucción tras la pandemia.

Es «inadmisible que el principal partido de la oposición esté trabajando en contra de los intereses de España. Le pedimos que rectifique y que reme en la misma dirección que el resto de fuerzas para salir cuanto antes de esta ola», afirmó. «Está intentando jugar en contra de los intereses de España», repitió. «Deberíamos estar por encima de siglas, de intereses partidistas, cuando se trata de defender a España. Vuelvo a solicitar al PP que defienda a España en Europa, que lo haga de forma leal, sin dobleces» denunció sobre la formación dirigida por Pablo Casado, a la que acusa de intentar «ajustar cuentas con este Gobierno».

Montero afirmó que desde el Gobierno seguirá «insistiendo» en tender la mano de cara a la aprobación de los Presupuestos con ERC, que ayer se desmarcó de una votación para no coincidir con Cs, con el PP y con Cs. «¿En qué toca el momento de la unidad? ¿Si no es ahora, cuándo?», se cuestionó. Sin embargo, a continuación volvió a cargar contra los populares, acusando a su líder de «maquillarse de persona moderada» cuando hay elecciones a la vuelta de la esquina, como en este caso sucede con los comicios gallegos y vascos, convocados para el 12 de julio. «Postureo político, porque siguen instalados en el no», dijo Montero.